Wall Street primi 100 giorni di Trump da dimenticare | i peggiori da Nixon

primi 100 giorni della seconda presidenza di Donald Trump sono risultati i peggiori per il mercato azionario statunitense dagli anni '70, ovvero dal mandato di Richard Nixon.

I dati del Trump Bis

Il calo del 7,9% dell'indice S&P 500, registrato tra il giuramento di Trump il 20 gennaio e la chiusura del 25 aprile, rappresenta la seconda peggiore performance nei primi 100 giorni dopo il crollo del 9,9% nel 1973 durante la presidenza Nixon, secondo dati di CFRA Research. Il calo di Wall Street durante la presidenza Nixon avvenne che una serie di misure economiche adottate per combattere l'inflazione provocarono la recessione del 1973-1975. Nixon si dimise poi nel 1974 a causa dello scandalo Watergate.

Trump sospende dazi per 90 giorni per tutti i paesi, Cina unica esclusa con rincaro del 125%; vola Wall Street, Dow Jones +6.40%, S&P500 oltre il 7%. - Borse in rialzo dopo la sospensione delle tariffe annunciata dal tycoon Donald Trump ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi reciproci per tutti i paesi. Lo stop arriva con un post sul suo social Truth dopo giorni in cui le borse hanno chiuso in rosso e i vari paesi colpiti avevano stabi 🔗ilgiornaleditalia.it

Tonfo Wall Street, Dj -2,72%, Nasdaq -4,01% - Tonfo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, il Nasdaq cede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti. 🔗quotidiano.net

Wall Street apre in calo, Dj -0,35%, Nasdaq -0,22% - Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,35% a 41.214,94 punti, il Nasdaq cede lo 0,22% a 17.605,04 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,23% a 5.587,82 punti. 🔗quotidiano.net

