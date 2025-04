Vuelle punta ai playoff | confermato lo staff per il progetto biennale

playoff che mettono in palio la seconda promozione, ma la Vuelle guarda già avanti per programmare la prossima, considerando quest’anno il primo passo di un progetto biennale: "Ma questa squadra non era stata fatta per un anno di transizione - sottolinea Valli - e chiaramente l’11° posto non ci soddisfa. Bisogna però valutarlo globalmente, perché abbiamo chiuso a 2 punti dai playoff: con un paio partite vinte in più, sfuggite all’ultimo tiro degli overtime, oggi lo scenario sarebbe molto diverso. La richiesta era di essere competitivi e lo siamo stati, perdendo entrambe le volte solo con tre squadre di testa: Udine, Rimini e Rieti". E’ forse valutando quest’aspetto che il Cda ha deciso di riconfermare l’intero staff, sia tecnico che dirigenziale: "Spiro Leka e i suoi assistenti proseguiranno il loro lavoro la prossima stagione, ritoccando la squadra dove questa categoria ci ha insegnato. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Vuelle punta ai playoff: confermato lo staff per il progetto biennale La parte più adrenalica della stagione comincia ora, con le gare secche ad eliminazione diretta e poi iche mettono in palio la seconda promozione, ma laguarda già avanti per programmare la prossima, considerando quest’anno il primo passo di un: "Ma questa squadra non era stata fatta per un anno di transizione - sottolinea Valli - e chiaramente l’11° posto non ci soddisfa. Bisogna però valutarlo globalmente, perché abbiamo chiuso a 2 punti dai: con un paio partite vinte in più, sfuggite all’ultimo tiro degli overtime, oggi lo scenario sarebbe molto diverso. La richiesta era di essere competitivi e lo siamo stati, perdendo entrambe le volte solo con tre squadre di testa: Udine, Rimini e Rieti". E’ forse valutando quest’aspetto che il Cda ha deciso di riconfermare l’intero, sia tecnico che dirigenziale: "Spiro Leka e i suoi assistenti proseguiranno il loro lavoro la prossima stagione, ritoccando la squadra dove questa categoria ci ha insegnato. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

