Vuelle contro Torino | polemica per la data della partita Vitrifrigo occupata

data per la partita contro Torino: vogliamo giocare il 4 maggio nella nostra arena, non accettiamo altre soluzioni". Il presidente Valli è perentorio. La Vuelle ritiene di aver subìto un danno dallo spostamento in corsa delle date dei play-in, che ha spiazzato il club dato che la Vitrifrigo è occupata fino al 3 maggio dalla convention di Tecnocasa. "Prima di stilare il calendario della stagione, la Lega Nazionale Pallacanestro ci ha chiesto quali erano le date indisponibili nel nostro impianto e noi le abbiamo comunicate, carta canta - dice Valli, mostrando la stampa della mail che porta la data del 12 giugno 2024 -. In quel momento, perciò, l’arena risultava già occupata nelle date in cui adesso ci viene richiesto di andare in campo". Già perché la Fip "che in mattinata mi aveva garantito – rivela il presidente - che avremmo potuto giocare domenica, come richiesto" poche ore dopo ha diramato un comunicato ufficiale in cui stabilisce che Pesaro-Torino si giocherà il 1° maggio alle ore 18. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Vuelle contro Torino: polemica per la data della partita, Vitrifrigo occupata "Per noi esiste una solaper la: vogliamo giocare il 4 maggio nella nostra arena, non accettiamo altre soluzioni". Il presidente Valli è perentorio. Laritiene di aver subìto un danno dallo spostamento in corsa delle date dei play-in, che ha spiazzato il club dato che lafino al 3 maggio dalla convention di Tecnocasa. "Prima di stilare il calendariostagione, la Lega Nazionale Pallacanestro ci ha chiesto quali erano le date indisponibili nel nostro impianto e noi le abbiamo comunicate, carta canta - dice Valli, mostrando la stampamail che porta ladel 12 giugno 2024 -. In quel momento, perciò, l’arena risultava giànelle date in cui adesso ci viene richiesto di andare in campo". Già perché la Fip "che in mattinata mi aveva garantito – rivela il presidente - che avremmo potuto giocare domenica, come richiesto" poche ore dopo ha diramato un comunicato ufficiale in cui stabilisce che Pesaro-si giocherà il 1° maggio alle ore 18. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torino-Vuelle Pesaro 85-69: protesta dello staff tecnico contro l’arbitraggio - Torino, 2 marzo 2025 – Secondo riposino per Pesaro dopo la caduta di Orzinuovi. La formazione di Leka perde anche a Torino per 85 a 69 e rimette in discussione un po' tutta l'allegra cavalcata di queste ultime settimane che l'aveva portata dai bassifondi della classifica fino in zona playoff. Pesaro esce sconfitta anche pesantemente e alla fine del match lo staff tecnico non si presenta in sala stampa, pare, in forma di protesta contro l'arbitraggio. 🔗sport.quotidiano.net

Di Francesco, polemica contro l’arbitro: “Rigorini, mi sono rotto le scatole” - (Adnkronos) – Eusebio Di Francesco non ci sta. Dopo la sconfitta contro la Roma, arrivata con un calcio di rigore di Dybala, il tecnico del Venezia ha commentato le decisioni dell'arbitro: "Sono quei rigorini che si danno adesso – ha spiegato il tecnico ai microfoni di Dazn – e ce ne poteva essere uno anche […] 🔗periodicodaily.com

Incidente a Torino: auto sportiva salta il cordolo, invade la carreggiata opposta e finisce contro un'altra vettura - Un rocambolesco incidente è avvenuto nella prima serata di oggi, lunedì 10 marzo 2025, in corso Trapani a Torino. Un'auto Jaguar che viaggiava in direzione di piazza Rivoli, poco dopo l'incrocio con corso Peschiera, ha sbandato saltando il cordolo che separa le due carreggiate andandosi a... 🔗torinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Vuelle contro Torino: polemica per la data della partita, Vitrifrigo occupata; Torino-Trapani, dura polemica tra club, LNP e dirigenti: i fatti e le dichiarazioni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Vuelle contro Torino: polemica per la data della partita, Vitrifrigo occupata - "Per noi esiste una sola data per la partita contro Torino: vogliamo giocare il 4 maggio nella nostra arena, non accettiamo altre soluzioni". Il presidente Valli è perentorio. La Vuelle ritiene di ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Vuelle, rebus spareggio: in mattinata sembrava fatta per il 4 maggio, poi la Fip ha ribadito: giovedì il play-in contro Torino - PESARO Situazione sempre più ingarbugliata per quanto riguarda la questione primo turno dei play-in che la Vuelle dovrà affrontare in casa contro Torino. I biancorossi non avendo ... 🔗msn.com

Sasà Parrillo trascina la Vuelle: vittorie decisive contro Cantù e Torino - Ma oggi, dopo aver steso Cantù e ribaltato la partita con Torino, è lampante che Sasà ... Nella vittoria da batticuore ottenuta contro la Reale Mutua, oltre ai piccoli segnali di rinascita ... 🔗msn.com