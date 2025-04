Voto Canadaliberali vincono con Carney

Carney a vincere le elezioni legislative canadesi. I risultati preliminari del Voto non permettono però di stabilire se il premier guiderà un governo di maggioranza o di minoranza. Il primo ministro si avvierebbe quindi a portare i Liberali verso un nuovo mandato, dopo aver convinto gli elettori che la sua esperienza nella gestione delle crisi economiche lo rende pronto ad affrontare le sfide del presidente americano Donald Trump. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 5.09 Secondo le proiezioni dei media locali, è il Partito liberale di Marka vincere le elezioni legislative canadesi. I risultati preliminari delnon permettono però di stabilire se il premier guiderà un governo di maggioranza o di minoranza. Il primo ministro si avvierebbe quindi a portare i Liberali verso un nuovo mandato, dopo aver convinto gli elettori che la sua esperienza nella gestione delle crisi economiche lo rende pronto ad affrontare le sfide del presidente americano Donald Trump.

Approfondimenti da altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

