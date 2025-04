Von der Leyen | I cittadini Ue sono in gran parte a favore del riarmo Estrema destra e sinistra sono per la pace? No sono per Putin

