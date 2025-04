Volvera fiaccolata per i fidanzati uccisi dal vicino di casa

Volvera, nel piemontese, in tantissimi hanno partecipato alla fiaccolata per Chiara e Simone: i due fidanzati uccisi dal vicino di casa. Servizio di Marco Bergamaschi Volvera, fiaccolata per i fidanzati uccisi dal vicino di casa TG2000. 🔗 Tv2000.it - Volvera, fiaccolata per i fidanzati uccisi dal vicino di casa Lacrime, musica e palloncini. A, nel piemontese, in tantissimi hanno partecipato allaper Chiara e Simone: i duedaldi. Servizio di Marco Bergamaschiper idaldiTG2000. 🔗 Tv2000.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fidanzati uccisi a Volvera. La fiaccolata e il grido della madre di Chiara: “Ragazze: al primo segnale, andate via” - Chiara e Simone, uccisi dal vicino ossessionato a Volvera, in provincia di Torino: ieri sera una fiaccolata per ricordarli, mentre la madre di lei lancia un appello a tutte le ragazze a fuggire al primo segnale di pericolo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fidanzati uccisi a Volvera, un’amica di Chiara Spatola parla del killer: “Era uno stalker, lei aveva paura” - "Lei non ne poteva più, quell’uomo era un vero e proprio stalker: la aspettava tutti i giorni sotto casa, quello sguardo la spaventava". Così un’amica di Chiara Spatola, la 28enne uccisa insieme al fidanzato Simone Sorrentino, 23 anni, a Volvera, parla del 34enne Andrea Longo, il vicino di casa della coppia che ha tolto la vita a entrambi e poi si è suicidato.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Dovete aiutarmi”. Fidanzati uccisi a Volvera, la telefonata dell’omicida prima dell’orrore - “Aiuto non respiro”. Quattro ore prima del delitto, Andrea Longo aveva chiamato il 118 chiedendo un intervento perché non riusciva a respirare. La telefonata sarebbe avvenuta circa 4 ore prima dell’omicidio di Chiara Spatola, 29 anni, e del compagno Simone Sorrentino. L’uomo ha poi utilizzato un coltello da sub e si è tolto la vita dopo la tragedia.Leggi anche: La Roma batte l’Inter, a San Siro decide Soulè: ora il Napoli può salire in vetta da solo Longo, camionista 34enne, ha ucciso i vicini perché era ossessionato dalla 29enne, alla quale aveva anche chiesto di lasciare il compagno per ... 🔗thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

Fidanzati uccisi a Volvera. La fiaccolata e il grido della madre di Chiara: Ragazze: al primo segnale, andate via; Volvera, fiaccolata per i fidanzati uccisi dal vicino di casa; Lacrime, palloncini bianchi e 2.000 persone in strada: la fiaccolata per Chiara e Simone, uccisi a Volvera; Lacrime, musica e palloncini: a Volvera fiaccolata per Chiara Spatola e Simone Sorrentino. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Fidanzati uccisi a Volvera. La fiaccolata e il grido della madre di Chiara: “Ragazze: al primo segnale, andate via” - Chiara e Simone, uccisi dal vicino ossessionato a Volvera, in provincia di Torino: ieri sera una fiaccolata per ricordarli, mentre la madre di lei lancia ... 🔗fanpage.it

Lacrime, palloncini bianchi e 2.000 persone in strada: la fiaccolata per Chiara Spatola e Simone Sorrentino, uccisi a Volvera - Ieri sera, lunedì 28 aprile 2025, più di 2.000 persone hanno partecipato alla fiaccolata a Volvera in memoria di Chiara Spatola e Simone Sorrentino. Sono i due fidanzati, 28 e 24 anni, uccisi in paese ... 🔗torinotoday.it

Fidanzati uccisi a Volvera, prima del delitto il killer chiamò il 118: “Videro il coltello, potevano fermarlo” - Prima di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino, di 29 e 25 anni, Andrea Longo ha allertato il 118 per un suo forte stato ansioso ... 🔗fanpage.it