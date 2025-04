Volley il San Vito a un passo dal sogno Serie D | battuto Brundisium 3-0

SAN VITO DEI NORMANNI - La Scuola Pallavolo San Vito continua la sua marcia trionfale verso la Serie D. In un PalaMacchitella gremito e carico di entusiasmo, i ragazzi sanvitesi hanno conquistato l'accesso alla finale playoff battendo nettamente il Brundisium Volley con un secco 3-0.

SAN VITO DEI NORMANNI - La Scuola Pallavolo San Vito continua la sua marcia trionfale verso la Serie D. In un PalaMacchitella gremito e carico di entusiasmo, i ragazzi sanvitesi hanno conquistato l'accesso alla finale playoff battendo nettamente il Brundisium Volley con un secco 3-0. Una vittoria...

