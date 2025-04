Volley Civitanova per riaprire la serie Trento per il bis! Tutti i temi di gara2 della finale scudetto

serie di finale della Superlega riparte dall’1-0 in favore dell’Itas Trentino, che ha capitalizzato al massimo il fattore campo in gara1. Ora si vola all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per una gara2 già decisiva nei delicati equilibri della serie. Trento ha l’occasione di mettere una seria ipoteca sullo scudetto, portandosi sul 2-0 e conquistando così due match point casalinghi. La Lube, invece, è chiamata a una pronta reazione: per rimettersi in corsa ha bisogno di pareggiare i conti e soprattutto di mostrare un volto completamente diverso rispetto a quello visto nella prima sfida.Il successo di Trento in gara1, infatti, è stato favorito anche dalle diverse condizioni con cui le due squadre si sono presentate all’appuntamento. L’Itas ha avuto oltre una settimana di tempo per prepararsi, dopo aver chiuso in tre gare la semifinale con Piacenza. 🔗 Oasport.it - Volley, Civitanova per riaprire la serie, Trento per il bis! Tutti i temi di gara2 della finale scudetto LadiSuperlega riparte dall’1-0 in favore dell’Itas Trentino, che ha capitalizzato al massimo il fattore campo in gara1. Ora si vola all’Eurosuole Forum diMarche per unagià decisiva nei delicati equilibriha l’occasione di mettere una seria ipoteca sullo, portandosi sul 2-0 e conquistando così due match point casalinghi. La Lube, invece, è chiamata a una pronta reazione: per rimettersi in corsa ha bisogno di pareggiare i conti e soprattutto di mostrare un volto completamente diverso rispetto a quello visto nella prima sfida.Il successo diin gara1, infatti, è stato favorito anche dalle diverse condizioni con cui le due squadre si sono presentate all’appuntamento. L’Itas ha avuto oltre una settimana di tempo per prepararsi, dopo aver chiuso in tre gare la semicon Piacenza. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Volley, Perugia e Trento ad un passo dalla finale! Civitanova e Piacenza provano a riaprire le serie in gara3 - La Sir Susa Vim Perugia è a un passo dalla finale scudetto. Dopo aver vinto anche Gara 2 in trasferta contro la Cucine Lube Civitanova, i Block Devils guidano la serie di semifinale con un netto 2-0. Mercoledì 16 aprile, alle ore 20:30, al Pala Barton Energy, avranno la prima occasione per chiudere i conti davanti al proprio pubblico e staccare il pass per l’ultimo atto della stagione. I numeri parlano chiaro: due vittorie convincenti, di cui la prima per 3-0 in casa e la seconda al tie-break all’Eurosuole Forum, in una battaglia durata oltre due ore e mezza. 🔗oasport.it

Volley, Civitanova e Piacenza in casa per riaprire le serie di semifinali con le big Perugia e Trento - Uno a zero per le squadre in trasferta: con questa situazione si avvicina il week end di gara2 delle semifinali. Perugia ha vinto nettamente gara1 contro Civitanova e Trento si è aggiudicata la battaglia contro Piacenza, conclusa al quinto set. Tra sabato e domenica le due serie prenderanno una strada ben precisa dopo due sfide che si preannunciano incerte e tutt’altro che scontate La Lube è pronta a tornare sul taraflex di casa per gara 2 della semifinale scudetto contro la Sir Susa Vim Perugia, con l’obiettivo di pareggiare la serie dopo il netto 0-3 incassato al PalaBarton nella prima ... 🔗oasport.it

LIVE Perugia-Civitanova, Superlega volley 2025 in DIRETTA: inizia la serie di semifimale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Perugia e Civitanova, sfida valevole per gara 1 delle semifinali scudetto di SuperLega. Si fa sul serio: sfida stellare tra i campioni in carica e la Lube che sogna in grande. Semaforo verde alle 20.30. La Lube Civitanova ha chiuso la regular season al terzo posto, a 9 distanze da Perugia (57 punti al pari con l’Itas Trentino). 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Civitanova espugna Perugia e riapre la Semifinale Scudetto; Civitanova - Perugia, le dichiarazioni dei biancorossi; Volley, A1 femminile: Conegliano si prende gara-1 della finale Scudetto contro Milano; La Lube studia il blitz: Civitanova domani sera avrà il difficile compito di riaprire la serie della semifinal. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Volley, Civitanova per riaprire la serie, Trento per il bis! Tutti i temi di gara2 della finale scudetto - La serie di finale della Superlega riparte dall’1-0 in favore dell’Itas Trentino, che ha capitalizzato al massimo il fattore campo in gara1. Ora si vola ... 🔗oasport.it

Dove vedere in tv Civitanova-Trento, gara-2 finale Superlega volley 2025: orario, programma, streaming - Si riparte dall'1-0 per Trento nella serie di finale di Superlega di volley ed è già tempo di gara2 all'Eurosuole Forum, con Trento che vuole costruirsi ... 🔗oasport.it

Volley, finale scudetto SuperLega: si parte con la serie tra Trento e Civitanova - Oggi in programma Gara 1 della finale scudetto della SuperLega di volley, tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova ... 🔗it.blastingnews.com