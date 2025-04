Volevano ucciderlo e cancellare le sue idee Lo hanno reso immortale

Ilgiornale.it - Volevano ucciderlo e cancellare le sue idee. Lo hanno reso immortale Lui è già diventato un simbolo e ad averne bisogno siamo più noi che oggi fatichiamo anche a immaginare un impegno nella politica senza compromessi e secondi fini 🔗 Ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

Sanremo sembra la fashion week: sfilano look esagerati. Su tutti vince la giacca sformata di Antonello Venditti, premio alla carriera. Il suo stile trasandato é scritto nel dna delle sue canzoni. Alla fine hanno vinto i meno favoriti. Sanremo dove un battito di ali diventa un terremoto… Una pioggia di fischi e buuuuu che volevano oh bambina di Achille Lauro e Giorgia sul podio. Felice di annunciarvi che l’anno prossimo il conduttore sarà Stefano De Martino. - Intanto gli fanno fare un po’ di rodaggio con i pacchi e contro/pacchi nel prime time di Rai Uno. Intanto il nome dello stilista di Antonello Venditti non é stato fornito. Ci mancherebbe…La giacca blu slavaticcia vecchia come il cucco, almeno come i due pezzi icon che ha cantato che poi sono stati l 🔗ilgiornaleditalia.it

Morto Papa Francesco, Israele fa cancellare i tweet di cordoglio alle sue ambasciate in tutto il mondo - Nel giorno della morte di Papa Francesco, a poche ore dalla pubblicazione, il ministero degli Esteri israeliano ha fatto cancellare i post e i tweet ufficiali di cordoglio su X delle sue ambasciate in tutto il mondo che riportavano la frase “Riposa in pace, Papa Francesco. Che la sua memoria sia una benedizione”. Lo riportano i media dello Stato ebraico, specifciando che la decisione è stata trasmessa a tutte le rappresentanze israeliane senza spiegazioni e ha suscitato l’ira di molti ambasciatori. 🔗metropolitanmagazine.it

Tudor Juve, le sue possibilità di rimanere in bianconero sono in ribasso! La società ha un’idea ben precisa su di lui: ecco qual è! - di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il matrimonio in bianconero non sembra destinato a durare per molto! L’indiscrezione è chiara Igor Tudor non sembra destinato a rimanere sulla panchina della Juve. A dirlo è la giornalista Fabiana Della Valle. Le percentuali di una sua riconferma come allenatore bianconero si assetano sul 20-30%, come ha confermato in un video sul proprio canale You Tube. TUDOR – «Quante possibilità ha Tudor di restare l’allenatore della Juventus anche la prossima stagione? Allora, al momento, io gli attribuisco all’incirca tra il 20 e il 30%, perché l’idea ... 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

'Un attacco suicida a Vienna per uccidere i fan di Taylor Swift'; Omicidio Thomas Luciani a Pescara, la mossa di uno dei presunti killer per cancellare le tracce di sangue; Il papa ad Auschwitz: “Volevano uccidere Dio”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Volevano ucciderlo e cancellare le sue idee. Lo hanno reso immortale - Lui è già diventato un simbolo e ad averne bisogno siamo più noi che oggi fatichiamo anche a immaginare un impegno nella politica senza compromessi e secondi fini ... 🔗ilgiornale.it