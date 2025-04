Volata Champions League chi sta meglio e chi peggio

Volata Champions League che più appassionante non si poteva immaginare. A quattro giornate dalla fine, togliendo l’Atalanta che ha un piccolo ma significativo vantaggio alle spalle di Napoli e Inter, ci sono cinque squadre racchiuse in un fazzoletto minuscolo di due punti: un solo passaporto in palio per l’Europa che conta davvero, quella che tiene in piedi e nobilita stagioni e bilanci societari.Un’ammucchiata mai vista prima a 360 minuti dal fischio finale del campionato. Tutti hanno motivo per crederci, ma anche tonnellate di rimorsi per essersi ridotti in extremis a cercare di strappare l’obiettivo minimo, nel caso delle big, o il sogno di una vita per le altre. Una situazione che peserà anche sulla Volata finale che si gioca in un mix delicato di opportunità dettate dal calendario, condizione fisica e approccio mentale. 🔗 Panorama.it - Volata Champions League, chi sta meglio (e chi peggio) La traversa di Orsolini a Udine e la rincorsa affannosa della Lazio al Parma all’Olimpico hanno disegnato unache più appassionante non si poteva immaginare. A quattro giornate dalla fine, togliendo l’Atalanta che ha un piccolo ma significativo vantaggio alle spalle di Napoli e Inter, ci sono cinque squadre racchiuse in un fazzoletto minuscolo di due punti: un solo passaporto in palio per l’Europa che conta davvero, quella che tiene in piedi e nobilita stagioni e bilanci societari.Un’ammucchiata mai vista prima a 360 minuti dal fischio finale del campionato. Tutti hanno motivo per crederci, ma anche tonnellate di rimorsi per essersi ridotti in extremis a cercare di strappare l’obiettivo minimo, nel caso delle big, o il sogno di una vita per le altre. Una situazione che peserà anche sullafinale che si gioca in un mix delicato di opportunità dettate dal calendario, condizione fisica e approccio mentale. 🔗 Panorama.it

Ne parlano su altre fonti

Volata Champions League, il ranking Uefa aggiornato - Una lunga volata fino a maggio con in palio un posto aggiuntivo nella prossima Champions League, vero tesoretto sia per chi riuscirà ad agguantare il prezioso tagliando che per il campionato di provenienza. La prima parte della stagione ha disegnato una classifica del ranking Uefa che sembra blindata nel primo posto, in mano alla Premier League inglese, che nel progressivo staccarsi di Bundesliga tedesca e Ligue1 francese. 🔗panorama.it

Volata Champions League: Juventus e Atalanta favorite dal calendario - Sei squadre racchiuse in 6 punti, che diventano 10 aggiungendo il Milan e immaginando che i rossoneri abbiano ancora una speranza minima di afferrare un posto nella prossima Champions League. A dieci ore e mezza dalla fine del campionato la volata per assicurarsi il pass che vale l’Europa che conta si è trasformata in una mischia in cui tutti possono vantare crediti e speranze, ma che comincia ad avere gerarchie definite e un calendario sbilanciato. 🔗panorama.it

Volata Champions League, il ranking Uefa aggiornato - Una lunga volata fino a maggio con in palio un posto aggiuntivo nella prossima Champions League, vero tesoretto sia per chi riuscirà ad agguantare il prezioso tagliando che per il campionato di provenienza. La prima parte della stagione ha disegnato una classifica del ranking Uefa che sembra blindata nel primo posto, in mano alla Premier League inglese, che nel progressivo staccarsi di Bundesliga tedesca e Ligue1 francese. 🔗panorama.it

Ne parlano su altre fonti

Volata Champions League, chi sta meglio (e chi peggio); Volata Champions ed Europa League: dal Bologna al Milan sei squadre in sei punti, calendario e chi sta meglio; Serie A, riparte la volata Champions: il calendario delle sei squadre in corsa; Volata Champions, tutto può succedere! Gli scontri diretti e gli ostacoli Juve. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Juve, volata Champions pazzesca: calendario, scontri diretti, scenari, percentuali - Dall'Atalanta alla Fiorentina, in mezzo Bologna, Roma e Lazio: la lotta per l'Europa che conta tiene bianco nel finale di Serie A ... 🔗msn.com

Champions League, volata da brividi: 6 squadre in 6 punti - Visualizzazioni: 44 La situazione è davvero scintillante e la lotta per i posti in Champions League si fa sempre più interessante! Con Inter e Napoli praticamente già sicure per la Champions, l’atten ... 🔗calciostyle.it

Il Napoli ha già il pass per la Champions. Il punto sulla volata per gli altri posti - Gli azzurri e l'Inter si contendono lo scudetto, alle loro spalle c'è chi sgomita per un posto nell'Europa che conta: facciamo punto sulle squadre in lotta nelle ultime 4 partite di campionato ... 🔗gazzetta.it