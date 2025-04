Ilfattoquotidiano.it - Voci di Gaza – “Abbiamo detto addio a Rafah, la nostra casa e il nostro cuore. I bombardamenti continuano senza sosta”

“Siamo stati costretti a evacuare due volte in una settimana. Alla fine sapevamo che quello sarebbe stato il, la città che è stata lae il”. A parlare in questa testimonianza audio è un’operatrice di Oxfam, che insieme a migliaia di palestinesi è fuggita da, nella parte meridionale della Striscia di, dopo i nuovi ordini di evacuazione dell’esercito israeliano. In questi giorni si moltiplicano gli appelli per fermare la crisi umanitaria. nove settimane dall’interruzione totale degli aiuti da parte di Israele, la popolazione palestinese è allo stremo: mancano cibo, farina, carburante e acqua, mentre anche le ultime scorte del Programma Alimentare Mondiale si sono esaurite. “È necessaria un’azione concertata per evitare che questa catastrofe raggiunga livelli mai visti”, ha avvertito l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. 🔗 Ilfattoquotidiano.it