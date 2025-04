Voci dal Mediterraneo 2025 | Svelati i Primi Finalisti del Festival Internazionale a Pantelleria

Festival Internazionale "Voci dal Mediterraneo", che si svolgerà nella splendida cornice dell'isola di Pantelleria dal 24 al 27 luglio 2025. Un evento che fonde suoni, culture e storie del Mare Nostrum, trasformando l'isola in un crocevia di emozioni e creatività.I Primi Finalisti Annunciati: Voci dal Mediterraneo 2025Attraverso un videomessaggio ufficiale, il direttore artistico Massimo Galfano ha svelato i Primi Finalisti che si esibiranno dal vivo durante il Festival. Si tratta di artisti emergenti e già apprezzati, pronti a portare la propria arte su uno dei palchi più suggestivi del Mediterraneo.Ecco i Primi nomi annunciati:VenereSanfiRoberto GiucaMariateresaMarianna AléFlavio GennaroCarolaQuesti artisti daranno vita a performance live nella magia naturale di Pantelleria, rendendo il Festival un momento di fusione tra identità sonore e paesaggi senza tempo.

