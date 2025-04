Vlahovic Juve Moretto storia ai titoli di coda | l’attaccante non rinnoverà! Si delineano due scenari per il futuro del serbo | gli ultimi aggiornamenti

Vlahovic Juve ai titoli di coda: trattative ferme per il rinnovo. Le novità sul futuro dell'attaccante bianconeroArrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Vlahovic, attaccante sempre più lontano dalla Juve. Le ultime notizie sul bianconero riportate da Fabrizio Romano e Matteo Moretto.Vlahovic Juve – «L'idea della Juve e di Dusan Vlahovic è di separarsi con la speranza per tutti di chiuderla quest'estate in modo che la Juve possa fare cassa e che Vlahovic non vada a scadenza. Sarà un estate di movimento e la Juve si sta già muovendo per un po' di attaccanti. A oggi le trattative sono assolutamente ferme, si fanno passi indietro più che in avanti. Le strade sono due: o si vende il calciatore in estate oppure si decide di andare in scadenza».

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? La scelta di Tudor è ufficiale: ecco l’attacco dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24Roma Juve, Vlahovic e Kolo Muani insieme? Tutti i dettagli sulla formazione ufficiale dei bianconeri Sono ufficiali le formazioni di Roma Juve con Tudor che conferma tutte le idee della vigilia: Dusan Vlahovic ancora titolare. Il serbo guiderà l’attacco bianconero da solo. Infatti, Kolo Muani partirà nuovamente dalla panchina e non ricoprirà la posizione di trequartista come era stato provato anche in allenamento. 🔗juventusnews24.com

Giorgia Rossi a difesa dell’operato di Allegri alla Juve: «Quando è arrivato gli hanno venduto Ronaldo, a gennaio strapagano Vlahovic e ha gestito questa situazione incredibile» - di Redazione JuventusNews24Giorgia Rossi a difesa dell’operato di Allegri alla Juve: tutte le dichiarazioni della giornalista sull’ex allenatore bianconero La giornalista Giorgia Rossi ha parlato al podcast Aria Fritta difendendo l’operato di Allegri con la Juve: ecco cosa ha detto sull’ex bianconero. PAROLE – «Chi critica il triennio fatto da Allegri non si ricorda che: arriva e gli vendono Ronaldo. 🔗juventusnews24.com

I 20 acquisti più costosi della storia della Juventus: ecco chi sono - Nel corso degli anni, il club bianconero ha costruito la propria leggenda anche grazie a un mercato aggressivo e strategico, portando a Torino alcuni dei nomi più importanti della storia ... Vlahovic ... 🔗ilsipontino.net

Vlahovic Juve e’ tregua condizionata - Vlahovic Juve ... a suon di milioni e la Juve sorride ma occhio a Parigi ed al Psg che cerca un sostituto di Mbappe. In Francia forse sarebbe piu’ sicuro di giocare e mostrare le sue qualita’ a Torino ... 🔗news-sports.it