Viviana Masini e Lamont chi sono i genitori di Marcell Jacobs | Lei mi ha dato tutto quello che poteva

Viviana Masini e Lamont sono i genitori di Marcell Jacobs, il padre era un militare statunitense in servizio presso una caserma in Italia (a Vicenza) e, dopo la scintilla scoccata con la futura compagna, i due avevano avuto il piccolo Marcell mentre vivevano in Texas: tuttavia, quando il signor Jacobs venne mandato in Corea del Sud ecco la rottura, con la donna che scelse -con un bambino di pochi giorni- di non seguirlo e tornare più tardi nel suo Paese, a Desenzano del Garda per crescerlo da sola. Questa separazione, ricomposta col tempo e dopo che il velocista era finito sotto i riflettori, ha segnato l'infanzia di Marcell Jacobs ma, allo stesso tempo, reso più saldo il legame con la mamma."Lei mi ha dato tutto quello che poteva, cercando di non farmi mancare nulla: pur di farmi andare al mare con i miei nonni restava anche a casa a lavorare": scoprendo la vicenda umana di Viviana Masini e Lamont, genitori di Marcell Jacobs, si nota come nelle parole del velocista italo-americano vi sia grande riconoscenza verso la donna che ha scelto di crescerlo senza l'aiuto del padre e ha sacrificato se stessa per consentirgli di arrivare al punto in cui è oggi.

