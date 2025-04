Viva la danza | stasera in tv l' imperdibile show di Roberto Bolle Con etoile internazionali e tanti amici da Gianna Nannini a Geppi Cucciari

imperdibile non solo per gli appassionati di danza, ma per chiunque ami l’arte e la bellezza italiana. Ed è uno degli eventi televisivi più attesi della stagione: stasera in tv su Rai1 alle 21.30 va in onda Viva la danza lo spettacolo di Roberto Bolle per celebrare l’arte coreutica in Italia. Con la conduzione di Serena Rossi. Lo spettacolo va in onda oggi, lunedì 29 aprile in concomitanza con la Giornata Mondiale della danza. E sarà come sempre disponibile anche in streaming, sulla piattaforma RaiPlay. “Viva la danza”, classica e contemporaneaProdotto dalla Rai con il sostegno del Ministero della Cultura, questo appuntamento rappresenta un omaggio alla danza in tutte le sue forme, dal repertorio classico a quello contemporaneo. 🔗 Amica.it - Viva la danza: stasera in tv l'imperdibile show di Roberto Bolle. Con etoile internazionali e tanti amici, da Gianna Nannini a Geppi Cucciari È un appuntamentonon solo per gli appassionati di, ma per chiunque ami l’arte e la bellezza italiana. Ed è uno degli eventi televisivi più attesi della stagione:in tv su Rai1 alle 21.30 va in ondalalo spettacolo diper celebrare l’arte coreutica in Italia. Con la conduzione di Serena Rossi. Lo spettacolo va in onda oggi, lunedì 29 aprile in concomitanza con la Giornata Mondiale della. E sarà come sempre disponibile anche in streaming, sulla piattaforma RaiPlay. “la”, classica e contemporaneaProdotto dalla Rai con il sostegno del Ministero della Cultura, questo appuntamento rappresenta un omaggio allain tutte le sue forme, dal repertorio classico a quello contemporaneo. 🔗 Amica.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Roberto Bolle compie 50 anni e torna in tv con “Viva la Danza” - ROMA (ITALPRESS) – Roberto Bolle compie 50 anni e, per l’occasione, si regala il ritorno su Rai1 con il suo programma “Viva la Danza”, il gran gala di ballo che lo vedrà, tra l’altro, esibirsi nelle sale vuote di Palazzo Barberini a Roma (dove è in corso la mostra dedicata al grande artista), al Teatro La Fenice a Venezia e a Verona. Il programma andrà in onda il 29 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Danza, un mese dopo il compleanno che Bolle festeggerà il 26 marzo, giorno in cui è nato a Casale Monferrato nel 1975. 🔗unlimitednews.it

Roberto Bolle su Rai1 con Viva la danza: in tv anche le stelle della Scala di Milano - Milano, 28 aprile 2025 – Domani appuntamento con "Viva la danza”, lo spettacolo-evento ideato da Roberto Bolle, in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1, in occasione della Giornata Mondiale della Danza. Protagonista il talento purissimo e l'eleganza regale del più grande ballerino italiano che dialoga con la sapienza artistica di Caravaggio, ma anche con il fascino immortale di Venezia. Fortemente voluto dalla Rai e dal Ministero della Cultura, prodotto da Rai Direzione Intrattenimento in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, Viva la Danza non è soltanto un gran gala in cui ... 🔗ilgiorno.it

Viva la Danza con Roberto Bolle: conduttori, anticipazioni e quando in tv - Roberto Bolle torna a esibirsi in tv in ‘Viva la Danza‘. In occasione della “Giornata Internazionale della Danza”, il ballerino è il protagonista di un grande evento dedicato all’arte che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Scopriamo insieme quando andrà in onda in tv. Viva la Danza con Roberto Bolle: conduttori e quando in tv Lunedì 29 aprile 2025 si celebra la “Giornata Internazionale della Danza”, promossa dal Comitato Internazionale della Danza all’interno dell’Istituto Internazionale del Teatro dell’UNESCO. 🔗superguidatv.it

Ne parlano su altre fonti

Viva la danza 2025 con Roberto Bolle, stasera in tv: anticipazioni, scaletta e ospiti; Viva la Danza, stasera (martedì 29 aprile) Roberto Bolle torna su Rai1: ospiti, scaletta e anticipazioni dello show; “Viva la Danza”: con Roberto Bolle (e Serena Rossi) è ballo-show stasera in tv; Viva la danza, stasera su Rai 1 la grande festa con Roberto Bolle: tutti gli ospiti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Viva la Danza, stasera (martedì 29 aprile) Roberto Bolle torna su Rai1: ospiti, scaletta e anticipazioni dello show - Il talento purissimo e l'eleganza regale del più grande ballerino italiano che dialoga con la sapienza artistica di Caravaggio, ... 🔗msn.com

Serena Rossi presenta Viva la Danza: le curiosità sull'attrice: età, dove vive, la terapia, il matrimonio segreto, il marito, la separazione dal figlio e la carriera - Serena Rossi presenta stasera in tv, martedì 29 aprile, su rai 1 Viva la danza, lo show ideato e realizzato da Roberto Bolle. 🔗msn.com

Viva la danza, stasera su Rai 1 la grande festa con Roberto Bolle: tutti gli ospiti - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, Roberto Bolle celebra su Rai 1 la danza a 360 gradi con tanti ospiti: le anticipazioni di Viva la danza ... 🔗gazzetta.it