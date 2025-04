Viva la Danza Serena Rossi conduce lo spettacolo di Bolle su Rai 1

Danza torna protagonista del prime time di Rai 1. Stasera, martedì 29 aprile 2025, Roberto Bolle porta infatti in scena la seconda edizione di Viva la Danza, con ospiti dal mondo dello spettacolo e ballerini di fama internazionale. Un vero e proprio evento realizzato dalla Rai grazie al sostegno del Ministero della Cultura per celebrare l’arte della Danza in Italia.Viva la Danza, il programma della serataNel corso di Viva la Danza, Roberto Bolle potrà contare sul supporto di Serena Rossi, chiamata a condurre la serata. Sono attesi poi sul palco diversi ospiti: da Claudio Santamaria, che si cimenterà in una performance suonata e cantata, a Gianna Nannini, la quale regalerà, con la sua arte, un momento emozionante e intenso al fianco dello stesso Bolle. 🔗 Davidemaggio.it - Viva la Danza, Serena Rossi conduce lo spettacolo di Bolle su Rai 1 La Giornata Internazionale dellatorna protagonista del prime time di Rai 1. Stasera, martedì 29 aprile 2025, Robertoporta infatti in scena la seconda edizione dila, con ospiti dal mondo delloe ballerini di fama internazionale. Un vero e proprio evento realizzato dalla Rai grazie al sostegno del Ministero della Cultura per celebrare l’arte dellain Italia.la, il programma della serataNel corso dila, Robertopotrà contare sul supporto di, chiamata a condurre la serata. Sono attesi poi sul palco diversi ospiti: da Claudio Santamaria, che si cimenterà in una performance suonata e cantata, a Gianna Nannini, la quale regalerà, con la sua arte, un momento emozionante e intenso al fianco dello stesso. 🔗 Davidemaggio.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ecco cosa succede nella sesta e ultima puntata di "Mina Settembre 3", la serie con Serena Rossi in onda stasera in tv su Rai 1 - E anche questa volta è arrivato il momento di salutare Mina Settembre e tutti i personaggi che popolano il suo complicato, intenso, gioioso e difficile mondo. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 (come sempre in contemporanea anche su RaiPlay, dove ci sono tutti gli episodi e le stagioni precedenti on demand), va in onda la sesta e ultima puntata di Mina Settembre 3 . 🔗amica.it

Serena Rossi tra teatro e vita privata: “Davide è l’amore della mia vita” - Tempo di lettura: 2 minuti“Davide è l’amore della mia vita, è l’uomo con cui ho realizzato tutti i miei sogni”. Serena Rossi ospite a Verissimo dove si racconta tra vita privata e nuovi progetti, come il suo primo spettacolo teatrale “SereNata a Napoli“. La cantante, attrice e conduttrice partenopea parla dell’amore per il marito Davide Devenuto, a cui è legata dal 2008 e con cui ha avuto nel 2016 il figlio Diego. 🔗anteprima24.it

Sferisterio Live: Serena Rossi e la sua “SereNata a Napoli”, un viaggio tra musica e racconti - Con Serena Rossi, attrice, cantante, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana, Sferisterio Live allarga i suoi orizzonti e va oltre gli ormai tradizionali concerti che hanno caratterizzato la rassegna fino ad oggi. Si tratta del primo spettacolo teatrale di Serena Rossi, fatto di musica e parole, tutte dedicano a Napoli . La popolare artista napoletana calcherà il palcoscenico dell’arena maceratese il 27 agosto, alle 21, portando in scena SereNata a Napoli Notturno di musica e parole, uno spettacolo nato da un’idea della stessa Rossi, scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli con ... 🔗ildenaro.it

Ne parlano su altre fonti

Serena Rossi presenta Viva la Danza, le curiosità sull'attrice: età, dove vive, la terapia, il matrimonio segr; “Viva la Danza”: con Roberto Bolle (e Serena Rossi) è ballo-show stasera in tv; Viva la danza 2025 con Roberto Bolle, stasera in tv: anticipazioni, scaletta e ospiti; Giornata mondiale della danza, l'evento-spettacolo di Roberto Bolle su Rai1. 🔗Se ne parla anche su altri siti

“Viva la Danza”: con Roberto Bolle (e Serena Rossi) è ballo-show stasera in tv - Con l’etoile e la conduttrice un cast stellare di danzatori internazionali. L’evento ideato dal nostro ballerino più famoso celebra la Giornata Mondiale della Danza con esibizioni in alcuni dei più su ... 🔗msn.com

Serena Rossi presenta Viva la Danza: le curiosità sull'attrice: età, dove vive, la terapia, il matrimonio segreto, il marito, la separazione dal figlio e la carriera - Serena Rossi presenta stasera in tv, martedì 29 aprile, su rai 1 Viva la danza, lo show ideato e realizzato da Roberto Bolle. 🔗msn.com

Viva la Danza, stasera (martedì 29 aprile) Roberto Bolle torna su Rai1: ospiti, scaletta e anticipazioni dello show - Il talento purissimo e l'eleganza regale del più grande ballerino italiano che dialoga con la sapienza artistica di Caravaggio, ma anche con il fascino immortale di Venezia, tra ... 🔗msn.com