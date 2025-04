Viva la danza intervista esclusiva a Roberto Bolle | Ballare tra le opere di Caravaggio è stato un privilegio Mi sono avvicinato alla danza per curiosità poi ho capito che poteva essere la mia strada

Viva la danza. Il programma, programma, sostenuto dal Ministero della Cultura, prodotto da Rai in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, andrà in onda martedì 29 aprile su Raiuno in prima serata in occasione della Giornata Internazionale della danza. Uno show che coniuga danza e arte, emozioni e bellezza. Roberto Bolle volteggia tra le opere di Caravaggio, mostra allestita a Palazzo Barberini a Roma, e poi a Venezia tra le calli, i ponti, piazza San Marco, il Teatro La Fenice, Palazzo Ducale e Ca' d'Oro. Un appuntamento imperdibile in cui ancora una volta Roberto Bolle omaggia la forza espressiva della danza tra eleganza e armonia.Viva la danza, intervista esclusiva a Roberto BolleNoi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Roberto Bolle.

Intervista a Roberto Bolle: la danza come strumento di bellezza, educazione e poesia. “I talent? Strumenti validi”. - Il 29 aprile andrà in onda su Rai 1 Viva la Danza. Abbiamo incontrato il suo ideatore Roberto Bolle, tra i ballerini più amati di sempre. 🔗msn.com

"Viva la Danza" con Roberto Bolle - In occasione della Giornata Mondiale, il 29 aprile torna, in prima serata su Rai1, il grande evento voluto dalla Rai e dal Ministero della Cultura e ideato dall'etoile ... 🔗rainews.it