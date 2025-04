VIVA LA DANZA | A BOCCA APERTA SU RAI1 TRA BOLLE TANTI VIP E LOCATION DA FAVOLA

DANZA, il 29 aprile, in prima serata su RAI1 torna un grande spettacolo evento voluto da Rai e dal Ministero della Cultura e ideato da Roberto BOLLE per celebrare l'arte della DANZA in Italia.In questa straordinaria seconda edizione di VIVA la DANZA la DANZA letteralmente valica i confini del palco e viaggia in alcuni dei luoghi di arte e bellezza che rendono il nostro paese unico. Conduce Serena Rossi, l'amatissima protagonista di "Mina Settembre".Tra i DANZAtori ospiti di questa edizione alcune delle stelle più lucenti del panorama tersicoreo internazionale e l'alternanza imprevedibile ed ammaliante di pezzi provenienti dal repertorio più classico mescolato a quello più contemporaneo.Nicoletta Manni e Martina Arduino, rispettivamente Étoile e Prima Ballerina del Teatro alla Scala di MilanoToon Lobach partner di BOLLE in alcuni passi a due di grande emozione come MoonlightEmiliano Fiasco, a soli 16 anni già protagonista del musical Billy ElliottE ancora Ildar Young, Anastasia Matvienko, Shale Wagman, Maia Makhateli e Motoki Kiyota.

