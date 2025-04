Viva la danza 2025 | ospiti ballerini e ballerine show Roberto Bolle

Viva la danza 2025: ospiti, ballerini e ballerine show Roberto Bolle

Quali sono gli ospiti, i ballerini e le ballerine di Viva la danza 2025, lo show ideato da Roberto Bolle in onda su Rai 1 stasera, 29 aprile? Alla conduzione di questa edizione così speciale, Serena Rossi, attrice ma anche cantante tra le più amate, reduce da grandi successi in televisione, cinema e teatro. Ospite di Viva la danza 2025 anche Claudio Santamaria, artista poliedrico che, come la Rossi, entrerà non solo nella parte narrativa del programma, ma anche in quella performativa, cantando e suonando. Una grande star della musica italiana, Gianna Nannini, porterà la sua arte ad incontrare quella di Bolle per un momento di emozionante televisione al suo massimo livello.

Jacopo Veneziani con la sua conoscenza sempre garbata, giovane e contemporanea arricchirà i momenti di scoperta di questa edizione che ha avuto l'esclusiva possibilità di viaggiare in luoghi e patrimoni tra i più importanti del nostro paese.

