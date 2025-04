Vittorio Sgarbi riappare dopo l’uscita dall’ospedale | la foto al balcone durante i funerali di Papa Francesco

Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dopo una lunga degenza a causa di una profonda depressione di cui soffre. Le sue condizioni di salute hanno destato forte preoccupazione in famiglia. La compagna Sabrina Colle aveva condiviso parole dolcissime nei confronti di Sgarbi con un post su Instagram con una foto ricordo di un viaggio speciale per la coppia: "Il Myanmar ha perso la bellezza della sua architettura, la solennità dei suoi templi, ma la purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno ritornare di nuovo sempre insieme a te. Grazie Vittorio per l'indimenticabile viaggio".La stessa Colle ha accolto in casa Vittorio e ha condiviso una foto di spalle in una delle story su Instagram durante il passaggio del corteo funebre di Papa Francesco, lo scorso 26 aprile, in giro per le vie del centro prima di approdare a Santa Maria Maggiore per la sepoltura.

