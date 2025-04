Vittorio Sgarbi la prima uscita dopo il ricovero | dal balcone di casa assiste al corteo funebre di Papa Francesco

Vittorio Sgarbi, ha rassicurato ieri amici e fan: il critico d’arte, dimesso pochi giorni fa dal Policlinico Gemelli, si è affacciato al balcone della sua abitazione nel centro di Roma per seguire il corteo funebre di Papa Francesco. L’immagine, diffusa in una “storia” su Instagram . L'articolo Vittorio Sgarbi, la prima uscita dopo il ricovero: dal balcone di casa assiste al corteo funebre di Papa Francesco è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Vittorio Sgarbi, la prima uscita dopo il ricovero: dal balcone di casa assiste al corteo funebre di Papa Francesco Un’istantanea scattata con lo smartphone da Sabrina Colle, compagna di, ha rassicurato ieri amici e fan: il critico d’arte, dimesso pochi giorni fa dal Policlinico Gemelli, si è affacciato aldella sua abitazione nel centro di Roma per seguire ildi. L’immagine, diffusa in una “storia” su Instagram . L'articolo, lail: daldialdiè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Vittorio Sgarbi dopo l'uscita dall'ospedale, la prima foto durante i funerali di Papa Francesco - Lo scatto è tratto da un video e mostra Sgarbi di spalle affacciato al suo balcone di casa mentre osserva il corteo funebre di Papa Francesco nella giornata del 26 aprile.

Vittorio Sgarbi riappare dopo l'uscita dall'ospedale: la foto al balcone durante i funerali di Papa Francesco - Sospiro di sollievo per Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è stato dimesso dal Policlinico Gemelli dopo una lunga degenza a causa di una profonda depressione di cui soffre. Le sue condizioni di salute hanno destato forte preoccupazione in famiglia. La compagna Sabrina Colle aveva condiviso parole dolcissime nei confronti di Sgarbi con un post su Instagram con una foto ricordo di un viaggio speciale per la coppia: "Il Myanmar ha perso la bellezza della sua architettura, la solennità dei suoi templi, ma la purezza della sua natura e la dolcezza del suo popolo mi faranno ritornare di nuovo

