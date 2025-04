Vittorio Gaidolfi e la Galleria Alberoni una giornata studi dedicata all’architetto razionalista

Galleria Alberoni, va in scena una giornata di studi dedicata Vittorio Gandolfi uno dei più significativi esponenti dell’architettura razionalista della seconda generazione, architetto che ideò, progettò e realizzò la Galleria. 🔗 Ilpiacenza.it - Vittorio Gaidolfi e la Galleria Alberoni, una giornata studi dedicata all’architetto razionalista Venerdì 9 maggio 2025, nella suggestiva Sala degli Arazzi della, va in scena unadiGandolfi uno dei più significativi esponenti dell’architetturadella seconda generazione, architetto che ideò, progettò e realizzò la. 🔗 Ilpiacenza.it

Se ne parla anche su altri siti

In Galleria Vittorio Emanuele si cerca il negozio numero 44: bando per lo spazio lasciato dalla Rizzoli - Milano – Sarà l’attività commerciale numero 44 con una vetrina con vista sulla Galleria Vittorio Emanuele. In totale, 289 metri quadrati messi all’asta all’incanto, quella con i rilanci in diretta, a partire da una base di 835.045 euro annui per una concessione lunga 18 anni. Sarà la prima asta all’incanto di uno spazio che non si affaccia nell’Ottagono del Salotto. L’ultima novità legata alla Galleria ha a che fare con la storica libreria Rizzoli, la quale ha rinnovato il contratto con il Comune, proprietario dell’immobile, per altri 18 anni al canone annuo di 527. 🔗ilgiorno.it

Galleria Vittorio Emanuele: finalmente i lavori anche in via Silvio Pellico, “lato oscuro” del Salotto - Milano – Qualcuno, qualche anno fa, parafrasando il celebre titolo dell’album dei Pink Floyd “The Dark Side of The Moon”, ha ribattezzato via Silvio Pellico “il lato oscuro” della Galleria Vittorio Emanuele II. Sì, perché se nel Salotto dei milanesi spiccano le vetrine, le luci, i bei locali, la gente, i tanti turisti, nella strada retrostante regna il degrado urbano da tantissimi anni: asfalto ammalorato, marciapiedi manomessi, arredo urbano vetusto. 🔗ilgiorno.it

Dalle visite alla Galleria Alberoni alla Fiera dell'Angelo: gli eventi del fine settimana - Venerdì 18 aprile a Palazzo Xnl visita guidata gratuita alla mostra "Giovanni Fattori - Il genio dei macchiaioli" e ai dipinti di Elger Esser Sabato 19 e domenica 20 aprile a Palazzo Farnese aperture festive dei Musei Civici e visite guidate alle mostre Sabato 19 aprile al Museo Collezione... 🔗ilpiacenza.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vittorio Gaidolfi e la Galleria Alberoni, una giornata studi dedicata all’architetto razionalista. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Galleria Alberoni, apertura straordinaria il 25 aprile - La Galleria Alberoni effettuerà un’apertura straordinaria nella prossima festività del 25 aprile, nell’80° anniversario della Liberazione, e osserverà per l’occasione l’orario e le ... 🔗piacenzasera.it