Visita di Mattarella alla Bsp Braca | Dalle ceneri della Tetrapack a leader mondiali del farmaco ecco la nostra storia

della festa del lavoro, il 1 maggio con la Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un'eccellenza non solo sul territorio pontino, ma in Italia e nel mondo. 🔗 Latinatoday.it - Visita di Mattarella alla Bsp, Braca: "Dalle ceneri della Tetrapack a leader mondiali del farmaco, ecco la nostra storia" E' stato lo stesso Quirinale a individuare nella Bsp Pharmaceuticals di Latina Scalo una eccellenza da premiare in occasionefesta del lavoro, il 1 maggio con ladel presidenteRepubblica Sergio. Un'eccellenza non solo sul territorio pontino, ma in Italia e nel mondo. 🔗 Latinatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

VIDEO | La visita del presidente della Repubblica Mattarella alla Bsp di Latina Scalo - Nella mattinata di oggi, martedì 29 aprile, c’è stata la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Bsp Pharmaceuticals di Latina in occasione delle celebrazioni per la festa dei lavoratori. Oggi anno infatti il capo dello Stato sceglie un’azienda fiore all’occhiello in tutto... 🔗latinatoday.it

Mattarella in visita nelle migliori aziende italiane sceglie la Bsp di Latina Scalo - Ogni anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita un'azienda che rappresenta un'eccellenza in Italia, in occasione del 1 maggio, festa dei lavoratori. Lo fa per ringraziare chi ogni giorno porta il nome dell'Italia nel mondo grazie al suo lavoro. E, come anticipato questa mattina... 🔗latinatoday.it

Italia-Giappone, Mattarella arrivato a Tokyo. Visita si concluderà 9 marzo - Roma, 3 mar. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato a Tokyo per la sua visita in Giappone, che si concluderà il 9 marzo. L’ultimo capo di Stato italiano a recarsi in Giappone era stato Giorgio Napolitano, quasi 16 anni fa. La visita giunge al culmine di un periodo nel quale si sono intensificate le relazioni bilaterali e la cooperazione economica, nel quadro dell’accordo di partenariato strategico che risale al mesi di gennaio del 2023, rafforzato con il Piano d’azione bilaterale 2024-2027 approvato in occasione del G7 di Fasano. 🔗ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattarella in visita nelle migliori aziende italiane sceglie la Bsp di Latina Scalo; Il presidente Mattarella a Latina: visita alla Bsp; Visita di Mattarella alla Bsp, Braca: Dalle ceneri della Tetrapack a leader mondiali del farmaco, ecco la nostra storia; Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Latina alla Bsp Pharmaceuticals. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il presidente Mattarella a Latina: oggi la visita alla Bsp - La Bsp Pharmaceutical, l’azienda pontina diventata negli anni un punto di riferimento mondiale nella produzione di antitumorali di ultima generazione, è pronta ad accogliere ... 🔗ilmessaggero.it

Mattarella visita la Bsp Pharmaceuticals di Latina: “lavoro è civiltà” - Latina – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato la Bsp Pharmaceuticals di Latina in occasione della celebrazione ... 🔗ilpuntoamezzogiorno.it

Mattarella a Latina per la Festa del Lavoro: la visita presso la Bsp Pharmaceuticals - Il Presidente Mattarella celebra la Festa del Lavoro a Latina, sottolineando l'importanza del lavoro come radice di libertà e coesione. Il suo intervento ha trattato temi cruciali come sicurezza sul l ... 🔗latinaquotidiano.it