Vis Nova Giussano | dalla Promozione alla Serie D con un gol di Redaelli

La storia recente della Vis Nova è fatta di discese ardite e di risalite. Come quando tra il 2017 e il 2020 la squadra di Giussano passò senza soluzione di continuità dalla Prima Categoria alla Serie D. Poi come arrivò in alto, così precipitò in Promozione dopo due anni di D e due di Eccellenza. La permanenza nel secondo campionato regionale è durata un anno, il tempo di vincere un altro campionato dopo una stagione dominata, al primo posto dall'inizio alla fine, per 34 giornate.La Vis Nova ha conquistato la vetta vincendo tutte le prime nove partite, lanciando un segnale forte e chiaro ai naviganti, specie a quelle che puntavano veramente a vincere il torneo, e non l'ha più mollata, anche dopo che il Seregno si era fatto pericolosamente sotto e di fatto l'aveva anche superata fino alle 17.

Calcio Promozione. "Un mese duro ma la Vis Nova ha tutto per chiudere alla grande - Parla il capitano. Ed è il momento più giusto perché lo faccia. La sua squadra non vince allo stesso ritmo di prima, ha sprecato un vantaggio che in certi momenti della stagione aveva toccato la doppia cifra e oggi, a tre giornate dalla fine, è di appena un punto sul Seregno ma anche di quattro sull’Ac Lissone, da non sottovalutare affatto visto che all’ultimo turno c’è lo scontro diretto a Giussano contro la Vis Nova che dopo aver voltato la pagina sul calendario da marzo ad aprile tira un sospiro di sollievo. 🔗sport.quotidiano.net

In Promozione caccia alla super-capolista. Ma la Vis Nova recupera Redaelli contro Civate - Tutti contro la super-capolista Vis Nova che recupera Redaelli a centrocampo e ospita a Giussano il Civate. La prima inseguitrice, però staccata di nove lunghezze, è l’AC Lissone che priva di Urso ospita a Biassono l’ostico Calolziocorte. Non ha un calendario semplice il Seregno che dopo aver perso per strada troppi punti in questo 2025 sarà impegnato in trasferta sul campo del Cantù San Paolo che in classifica ha soli tre punti in meno e lotta per i playoff. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio Promozione. La capolista Vis Nova non molla e infila la quinta vittoria del girone di ritorno - Quinta vittoria su cinque partite nel girone di ritorno. Chi si augurava una “crisi“ della capolista Vis Nova, almeno per ora, deve ricredersi. L’unica speranza per le inseguitrici è che quando il valore delle avversarie salirà e arriveranno i primi veri scontri diretti, l’undici di Giussano abbia qualche passaggio a vuoto. Impronosticabile in questo momento. Magari si tratta di prestazioni non brillantissime, come l’1-0 con cui domenica, grazie a Zatti, la squadra di Raspelli (foto) ha battuto il Civate, ma sicuramente efficaci. 🔗sport.quotidiano.net

