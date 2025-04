Virtus Correggio in Promozione | il trionfo raccontato da Massimo Carretti

Virtus Correggio ha dominato il girone C di Prima categoria ed è salita in Promozione, prima volta per la società nata nel giugno 2012. Ci ha raccontato il cammino vincente il mister, Massimo Carretti, culminato con il blitz (0-1) a Rubiera.Successo con un turno di anticipo: 61 punti, +8 sulle seconde Virtus Libertas e FalkGalileo. Mica male."E’ una vittoria che viene da lontano. Siamo una realtà giovane, al quarto anno in Prima. Nella ricetta del trionfo ci sono lavoro, impegno, passione, idee e competenze. Aggiungo anche la pazienza: solo così si possono costruire vittorie impensabili tre anni fa. È il giusto premio per tutti".Quando avete capito che potevate farcela?"Nella seconda parte della scorsa stagione qualcosa stava nascendo, ci stava maturando dentro un pensiero: dando continuità e migliorandoci avremmo potuto dare forma al nostro sogno. 🔗 Sport.quotidiano.net - Virtus Correggio in Promozione: il trionfo raccontato da Massimo Carretti Laha dominato il girone C di Prima categoria ed è salita in, prima volta per la società nata nel giugno 2012. Ci hail cammino vincente il mister,, culminato con il blitz (0-1) a Rubiera.Successo con un turno di anticipo: 61 punti, +8 sulle secondeLibertas e FalkGalileo. Mica male."E’ una vittoria che viene da lontano. Siamo una realtà giovane, al quarto anno in Prima. Nella ricetta delci sono lavoro, impegno, passione, idee e competenze. Aggiungo anche la pazienza: solo così si possono costruire vittorie impensabili tre anni fa. È il giusto premio per tutti".Quando avete capito che potevate farcela?"Nella seconda parte della scorsa stagione qualcosa stava nascendo, ci stava maturando dentro un pensiero: dando continuità e migliorandoci avremmo potuto dare forma al nostro sogno. 🔗 Sport.quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Boca stende la super capolista Virtus Correggio - Colpaccio nel girone C di Prima categoria: il Boca Barco, che sale a 27 punti (+5 momentaneo sui playout), supera in casa per 2-1 la super capolista Virtus Correggio, che ha 49 punti ed è prima a +10 sulla Virtus Libertas (che oggi potrebbe salire a -7 battendo gli Original Celtic Bhoys). La Virtus aveva perso solo tre gare su venti (con ben 16 vittorie e un pari). Il Boca riscatta alla grande i due precedenti ko di fila, facendosi un grande regalo. 🔗ilrestodelcarlino.it

Lipani: doppia promozione in famiglia con Sassuolo e Virtus Entella - Lipani, in questa primavera 2025, è sinonimo di promozione. Già: la promozione del Sassuolo ha riportato in A il neroverde Luca Lipani, e questa è storia nota da queste parti; meno lo è invece la promozione dell’altro Lipani calciatore professionista, vale a dire Iacopo, cugino di Luca, che sempre sabato, a poche ore di distanza dall’apoteosi sassolese del cugino, ha raggiunto anch’egli una promozione, quella in Serie B con la Virtus Entella, vincitrice del campionato di Serie C girone B con tre giornate di anticipo sulla fine della stagione regolare. 🔗sport.quotidiano.net

Promozione Puglia: vincono Virtus Mola e Virtus Palese. Pari del Santeramo - Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre baresi nella ventottesima giornata del campionato di Promozione pugliese. Don Uva-Santeramo 3-3 Cosmano Sport-Virtus Mola 0-1 Real Siti-Molfetta Sportiva 8-0 San Marco-Borgorosso Molfetta 2-0 Capurso-San Severo 0-1 Bitritto... 🔗baritoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Daino Santa Croce vs Polisportiva Virtus Correggio, il tabellino. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Virtus Correggio, Novellara e Celtic Cavriago festeggiano la promozione - Aria di derby che porta bene anche al Novellara che espugna all’inglese il "Rinaldi" di Reggiolo riconquistando la Prima categoria dopo ben 15 anni. Per i boys del trainer Bruno Prandi a segno l’ex di ... 🔗msn.com

Virtus Entella conquista la promozione diretta in Serie B: il verdetto del girone B di Serie C - La Virtus Entella conquista la promozione diretta in Serie B, grazie alla sconfitta della Ternana, e si prepara a festeggiare un traguardo storico per la comunità di Chiavari. 🔗gaeta.it

Virtus Romagna trionfa 5-3 sull'Irpinia nel primo turno playoff di serie B - Il secondo round, quello decisivo, si giocherà domenica 27 aprile in casa dell’Irpinia. I risultati degli spareggi promozione: Athena Sassari-Roma 3-8, Virtus Romagna-Psb Irpinia 5-3. 🔗ilrestodelcarlino.it