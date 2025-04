Violenze sessuali e botte in caserma | 22 carabinieri condannati

22 carabinieri sono stati condannati per le violenze compiute in caserma ad Aulla, in provincia di Massa-Carrara - 22 carabinieri sono stati condannati in primo grado per le violenze commesse contro diverse persone nella caserma di Aulla, in provincia di Massa-Carrara, in Toscana. I carabinieri sono accusati a var ... 🔗ilpost.it

Aulla, botte e abusi in caserma: condannati 22 carabinieri - La sentenza di primo grado, l’inchiesta deflagrò in lunigiana nel 2017. Nove anni e 8 mesi a Fiorentino, il brigadiere protagonista degli episodi più ... 🔗ilsecoloxix.it

