Violenza sessuale su una studentessa spagnola a Palermo | arrestato un 20enne

Palermo, 29 aprile 2025 – Violenza sessuale su una studentessa spagnola, arrestato un 20enne tunisino: è stato identificato attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il giovane, già noto alle forze di polizia, è accusato di Violenza sessuale e di furto ai danni di una 22enne spagnola, domiciliata in Italia per motivi di studio. Lo stupro è avvenuto la sera del 26 aprile a Palermo. Quella sera, la studentessa è stata seguita dal 20enne mentre percorreva via Roma per fare rientro a casa. Poi all’improvviso la terribile aggressione: approfittando di un tratto di strada non illuminato, il tunisino l'ha immobilizzata e violentata. Soccorsa da un conoscenteLa giovane, dopo essere riuscita a divincolarsi dalla presa dell'uomo, è stata soccorsa da un conoscente che ha chiesto aiuto chiamando il Numero Unico di Emergenza 112. 🔗 Quotidiano.net - Violenza sessuale su una studentessa spagnola a Palermo: arrestato un 20enne , 29 aprile 2025 –su unauntunisino: è stato identificato attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il giovane, già noto alle forze di polizia, è accusato die di furto ai danni di una 22enne, domiciliata in Italia per motivi di studio. Lo stupro è avvenuto la sera del 26 aprile a. Quella sera, laè stata seguita dalmentre percorreva via Roma per fare rientro a casa. Poi all’improvviso la terribile aggressione: approfittando di un tratto di strada non illuminato, il tunisino l'ha immobilizzata e violentata. Soccorsa da un conoscenteLa giovane, dopo essere riuscita a divincolarsi dalla presa dell'uomo, è stata soccorsa da un conoscente che ha chiesto aiuto chiamando il Numero Unico di Emergenza 112. 🔗 Quotidiano.net

