profonda indignazione e sconcerto per quanto riportato nella giornata del 28 aprile 2025 da diverse testate giornalistiche, in merito ai gravissimi episodi di Violenza sessuale e atti persecutori ai danni di minorenni, che hanno visto l’intervento della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Crotone, in collaborazione con i colleghi di Casoria (NA) e Borgo San Lorenzo (FI).I fatti emersi dalle indagini, che descrivono reiterate violenze e molestie da parte di giovani maggiorenni nei confronti di una minorenne e di una seconda vittima, impongono una riflessione seria e urgente sull’importanza dell’educazione ai diritti umani, al rispetto della dignità della persona, e all’affettività responsabile, fin dalla giovane età. 🔗 Noinotizie.it - Violenza sessuale e atti persecutori su minorenni: “profonda indignazione e sconcerto” Cnddu Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani:Il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprimeper quanto riportato nella giornata del 28 aprile 2025 da diverse testate giornalistiche, in merito ai gravissimi episodi diai danni di, che hanno visto l’intervento della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Crotone, in collaborazione con i colleghi di Casoria (NA) e Borgo San Lorenzo (FI).I femersi dalle indagini, che descrivono reiterate violenze e molestie da parte di giovani maggiorenni nei confronti di una minorenne e di una seconda vittima, impongono una riflessione seria e urgente sull’importanza dell’educazione ai diritti umani, al rispetto della dignità della persona, e all’affettività responsabile, fin dalla giovane età. 🔗 Noinotizie.it

