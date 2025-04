Violenza giovanile | la rabbia sentimento che cresce parallelamente al disagio | convegno

Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio". Un'occasione importante per tutta la comunità brindisina di confrontarsi sui temi. 🔗 Brindisireport.it - "Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio": convegno BRINDISI - Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 18, presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi si terrà l’evento intitolato: ": lacheal". Un'occasione importante per tutta la comunità brindisina di confrontarsi sui temi. 🔗 Brindisireport.it

Su altri siti se ne discute

Violenza e disagio giovanile. Comune, scuole e associazioni. Un’alleanza in aiuto dei minori - Al via un progetto di contrasto e prevenzione della violenza tra i giovani e del disagio giovanile, promosso dall’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni che ha coinvolto i colleghi con deleghe all’Educazione e alle Politiche giovanili Chiara Colombo, alla Cultura Manuela Maffioli e allo Sport Luca Folegani. Al progetto sono invitati a collaborare gli istituti scolastici e le associazioni del terzo settore, culturali, sportive e tutte le realtà che si occupano di minori e disagio minorile. 🔗ilgiorno.it

Violenza giovanile e bullismo al femminile: un fenomeno sommerso - Analisi del bullismo al femminile e della violenza giovanile, con riferimenti a teorie criminologiche, giurisprudenza e strategie di prevenzione Il bullismo tra ragazze: una realtà nascosta ma pericolosa La violenza giovanile e il bullismo al femminile sono fenomeni sempre più presenti nella società contemporanea, ma spesso sottovalutati rispetto alle manifestazioni maschili. L’idea stereotipata che la violenza sia prerogativa dei ragazzi porta a ignorare o minimizzare comportamenti aggressivi e persecutori tra le ragazze. 🔗puntomagazine.it

'Violenza giovanile, fenomeno in aumento': organizzata una tavola rotonda alla Leopolda - Si terrà sabato 29 marzo (Stazione Leopolda, salone storico, inizio ore 10) la tavola rotonda dal titolo 'La violenza giovanile, un fenomeno in aumento, cause e possibili soluzioni', organizzata dall’Università delle Mamme e dei Papà, con il patrocinio e il contributo dell’assessorato alle... 🔗pisatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio: convegno; Monreale, la violenza e il dolore per tre giovani vite assassinate; Stefano Rossi: educare all’amore in classe; Jacopo Lodde: «Musica trap e bulli, c’è un legame: quei brani invitano alla violenza»: l'analisi dello psicolo. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Monreale, la violenza e il dolore per tre giovani vite assassinate - Il dolore per tre giovani vite assassinate è il sentimento predominante che scaturisce dalla tragicamente assurda sparatoria di Monreale. Ancora prima della comprensibile rabbia. Ancora prima della co ... 🔗livesicilia.it