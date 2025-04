Violenza giovanile | la rabbia sentimento che cresce parallelamente al disagio | convegno

Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio". Un'occasione importante per tutta la comunità brindisina di confrontarsi sui temi. 🔗 Brindisireport.it - "Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio": convegno BRINDISI - Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 18, presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi si terrà l’evento intitolato: ": lacheal". Un'occasione importante per tutta la comunità brindisina di confrontarsi sui temi. 🔗 Brindisireport.it

Approfondimenti da altre fonti

"Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio": convegno - BRINDISI - Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 18, presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi si terrà l’evento intitolato: "Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio". Un'occasione importante per tutta la comunità brindisina di confrontarsi sui temi... 🔗brindisireport.it

"Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio": convegno - BRINDISI - Mercoledì 30 aprile 2025, alle ore 18, presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi si terrà l’evento intitolato: "Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio". Un'occasione importante per tutta la comunità brindisina di confrontarsi sui temi... 🔗brindisireport.it

Violenza e disagio giovanile. Comune, scuole e associazioni. Un’alleanza in aiuto dei minori - Al via un progetto di contrasto e prevenzione della violenza tra i giovani e del disagio giovanile, promosso dall’assessore all’Inclusione sociale Paola Reguzzoni che ha coinvolto i colleghi con deleghe all’Educazione e alle Politiche giovanili Chiara Colombo, alla Cultura Manuela Maffioli e allo Sport Luca Folegani. Al progetto sono invitati a collaborare gli istituti scolastici e le associazioni del terzo settore, culturali, sportive e tutte le realtà che si occupano di minori e disagio minorile. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio: convegno; 'Violenza giovanile: la rabbia, sentimento che cresce parallelamente al disagio': convegno; Monreale, la violenza e il dolore per tre giovani vite assassinate; La Pasquetta brindisina continua fino al 4 maggio: un grande successo con migliaia di presenze. 🔗Ne parlano su altre fonti

Monreale, la violenza e il dolore per tre giovani vite assassinate - Il dolore per tre giovani vite assassinate è il sentimento predominante che scaturisce dalla tragicamente assurda sparatoria di Monreale. Ancora prima della comprensibile rabbia. Ancora prima della co ... 🔗livesicilia.it

Violenza giovanile e baby gang: cosa ha fatto la pandemia ai nostri figli - Violenza giovanile ai tempi del Covid-19 Un tempo le baby ... non è nemmeno la sua stessa rabbia. Tuo figlio è, piuttosto, il sentimento a monte di tutto questo. Indaga i suoi sentimenti e ne ... 🔗deabyday.tv

Matteo Lancini: «La violenza giovanile nasce dall'incapacità di esprimere paure e fragilità» - «Per spiegare il fenomeno della violenza giovanile occorre andare oltre la ... a storie di emarginazione e criminalità, c’è la rabbia che a un certo punto diventa violenza devastante. 🔗corriere.it