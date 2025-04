Violento incidente frontale tra due auto | in 5 al pronto soccorso

Violento frontale tra due auto, cinque persone finiscono all'ospedale. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 18.30, in contrada Cimarella a Macerata.Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, due auto, una Ford Focus station wagon e una Opel Zafira, si sono scontrate lungo via De Nicola. La Ford Focus procedeva da Macerata in direzione di Appignano, mentre la Zafira sopraggiungeva dalla parte opposta, verso il capoluogo.Sul posto, subito dopo l'incidente, sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118, con tre ambulanze, i vigili del fuoco con due mezzi e i carabinieri, chiamati a rilevare l'incidente e a chiarire la dinamica. A bordo della Zafira c'erano quattro persone, mentre una si trovava al volante dell'altra auto, la Ford.

