Violenta aggressione nella notte grave un minore

aggressione, avvenuta in piazza Caricamento intorno alle 23.30 di lunedì 28 aprile 2025.Ferito in modo grave un 17enne di origini tunisine, soccorso da auto medica Golf 4 e Croce Oro di Sampierdarena, quindi. 🔗 Genovatoday.it - Violenta aggressione nella notte, grave un minore I carabinieri hanno avviato indagini per tentare di risalire all'autore dell', avvenuta in piazza Caricamento intorno alle 23.30 di lunedì 28 aprile 2025.Ferito in modoun 17enne di origini tunisine, soccorso da auto medica Golf 4 e Croce Oro di Sampierdarena, quindi. 🔗 Genovatoday.it

Violenta aggressione omofoba alle 3 di notte: prima con un colpo alla testa e poi al volto. Il giovane ha perso i sensi e ha continuato a subire dagli aggressori - Arezzo, 14 marzo 2025 – Violenta aggressione omofoba: succede anche ad Arezzo Jasmine Piattelli: “abbiamo fiducia che le autorità perseguano gli aggressori” È avvenuta lo scorso 19 Gennaio ad Arezzo, dopo una serata in discoteca, una violenta aggressione di stampo omofobico ai danni di un giovane di 18 anni. Durante la serata il ragazzo (le cui generalità e molti dettagli non possono essere diffusi a causa delle indagini ancora in corso) aveva ricevuto insulti come “frocio” o “puttana”, epiteti che si sono ripetuti durante il pestaggio avvenuto a serata conclusa, poco distante dal ... 🔗lanazione.it

Brutale assassinio nella notte sul lungomare di San Benedetto: giovane ucciso accoltellato all'addome, un altro è grave - SAN BENEDETTO - E' di un morto e di almeno un ferito grave il bilancio di episodi di violenza accaduti stamani poco prima dell'alba a San Benedetto del Tronto e a Grottammare. La... 🔗corriereadriatico.it

Si ribalta con l'auto nella notte: è grave - Grave incidente nella serata di ieri, martedì 8 aprile, in Valtiberina. Il sinistro è avvenuto lungo la strada senese aretina, nel comune di Anghiari, tra Le Ville e Sansepolcro, intorno alle ore 21,20. Un uomo è stato soccorso e trasferito al policlinico Le Scotte di Siena. La ricostruzione... 🔗arezzonotizie.it

Violenta aggressione nella movida brindisina: cresce l’allarme sicurezza - Un altro grave episodio di violenza scuote il centro storico di Brindisi. Nella notte tra sabato e domenica, nei pressi del Nuovo Teatro Verdi, un ragazzo di 22 anni è stato vittima di una brutale agg ... 🔗brindisisera.it

Movida violenta, 14 assalti in strada e liti tra ubriachi nella notte milanese - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Aggressione a bottigliate fuori dal night club - L’intervento dei soccorsi alle 3.30 di notte. Feriti il proprietario e il figlio, la violenta lite sarebbe scoppiata con un cliente del locale . 🔗msn.com