Vincenzo Russo morto in ospedale a 45 anni | I medici non hanno riconosciuto una leucemia Si poteva salvare

leucemia, «incomprensibilmente non diagnosticata», a provocare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano (Napoli), deceduto lo scorso 13 aprile. 🔗 Leggo.it - Vincenzo Russo morto in ospedale a 45 anni: «I medici non hanno riconosciuto una leucemia. Si poteva salvare» Potrebbe essere stata una, «incomprensibilmente non diagnosticata», a provocare la morte di, 45enne di Qualiano (Napoli), deceduto lo scorso 13 aprile. 🔗 Leggo.it

