Vincenzo Russo morto a 45 anni in ospedale ipotesi leucemia non diagnosticata

Vincenzo Russo, morto a 45 anni il 13 aprile scorso. Sul decesso la Procura ha aperto un fascicolo, indagati due medici. 🔗 Domani a Qualiano (Napoli) i funerali dia 45il 13 aprile scorso. Sul decesso la Procura ha aperto un fascicolo, indagati due medici. 🔗 Fanpage.it

Vincenzo Russo morto in ospedale a 45 anni: «I medici non hanno riconosciuto una leucemia. Si poteva salvare» - Potrebbe essere stata una leucemia, «incomprensibilmente non diagnosticata», a provocare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano (Napoli), deceduto lo scorso 13 aprile...

Vincenzo Russo muore a 45 anni dopo mesi di visite e diagnosi discordanti, due medici indagati - La via Crucis di Vincenzo Russo, 45 anni, di Qualiano: ospedali, diagnosi discordanti e infine la morte. Esposto della famiglia, indaga la magistratura.

