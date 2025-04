Viktoriia Roshchyna la denuncia dell’Ucraina | Il suo corpo senza organi e con segni di tortura

Secondo quanto riportato da un'indagine condotta dalle autorità ucraine, il corpo della giornalista 27enne Viktoriia Roshchyna, morta mentre era detenuta in Russia, mostrava evidenti segni di torture e risultava privo di alcuni organi interni. La notizia è stata diffusa da Ukrainska Pravda, testata per cui la reporter lavorava in qualità di freelance. Roshchyna è stata catturata nel luglio 2023 mentre indagava su crimini di guerra nei pressi di Zaporizhzhia. Il suo cadavere è stato restituito a Kyiv solo nel febbraio 2025, durante uno scambio di prigionieri.

Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata dai russi morta soffocata. «Tolti gli organi per nascondere segni delle torture» - Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata nell'Ucraina orientale, occupata dai russi, nel 2023 e trovata morta un anno dopo, è stata uccisa e torturata e le sono stati ... 🔗msn.com

