Viktoriia Roshchyna il corpo della giornalista ucraina restituito dai russi con segni di tortura e senza organi

Viktoriia Roshchyna, il corpo della giornalista ucraina restituito dai russi con segni di tortura e senza organi Un'inchiesta collettiva ha ricostruito la morte della reporter presa dall'Fsb mentre si trovava nei territori occupati

Viktoriia Roshchyna, la denuncia dell’Ucraina: «Il suo corpo senza organi e con segni di tortura» - Secondo quanto riportato da un’indagine condotta dalle autorità ucraine, il corpo della giornalista 27enne Viktoriia Roshchyna, morta mentre era detenuta in Russia, mostrava evidenti segni di torture e risultava privo di alcuni organi interni. La notizia è stata diffusa da Ukrainska Pravda, testata per cui la reporter lavorava in qualità di freelance. Roshchyna è stata catturata nel luglio 2023 mentre indagava su crimini di guerra nei pressi di Zaporizhzhia. 🔗lettera43.it

Mosca restituisce il corpo della giornalista ucraina arrestata dall'esercito russo dopo sei mesi dalla morte - Il corpo della giornalista ucraina Viktoria Roshchyna è stato riconsegnato alla sua famiglia e al suo paese. Roshchyna era stata arrestata all’ese... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Viktoriia Roshchyna, la denuncia dell’Ucraina: «Il suo corpo senza organi e con segni di tortura» - Secondo quanto denunciato dall'Ucraina, il corpo della giornalista Viktoriia Roshchyna restituito dalla Russia è «con segni di torture e senza organi». 🔗lettera43.it

Viktoriia Roshchyna, il corpo della giornalista ucraina restituito dai russi con segni di tortura e senza organi - Un'inchiesta collettiva ha ricostruito la morte della reporter presa dall'Fsb mentre si trovava nei territori occupati ... 🔗msn.com

La tragica fine della giornalista Viktoriia Roshchyna in prigionia russa - Il corpo restituito alla famiglia mostra segni di tortura e mutilazioni, sollevando interrogativi sulla sua morte ... 🔗laregione.ch