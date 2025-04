Viktoriia Roshchyna il corpo della giornalista restituito dai russi senza organi

russi, era proprio quello di Viktoriia Roshchyna. Una delle reporter più coraggiose del giornalismo ucraino, 27 anni, amava la boxe, il caffè e il rischio. Ha pagato con la vita la scelta di raccontare la guerra da dentro.Leggi anche: Strage a Monreale, Calvaruso ammette di aver sparato: “Chiedo perdono”Roshchyna era stata già catturata una prima volta dall’Fsb nel marzo 2022, durante un viaggio tra Berdiansk e Mariupol. Fu liberata solo dopo aver registrato un video forzato in cui ringraziava le forze russe. Ne uscì provata, ma non domata. 🔗 Thesocialpost.it - Viktoriia Roshchyna, il corpo della giornalista restituito dai russi senza organi «Vika era così. Capace di fare scenate se cambiavi un suo pezzo, poi spariva per settimane e tornava con una scatola di dolci». A raccontarlo è Sevgil Musaieva, direttrice di Ukrainska Pravda, che ha ricevuto per prima la conferma che quel cadavere martoriato, riconsegnato dai, era proprio quello di. Una delle reporter più coraggiose del giornalismo ucraino, 27 anni, amava la boxe, il caffè e il rischio. Ha pagato con la vita la scelta di raccontare la guerra da dentro.Leggi anche: Strage a Monreale, Calvaruso ammette di aver sparato: “Chiedo perdono”era stata già catturata una prima volta dall’Fsb nel marzo 2022, durante un viaggio tra Berdiansk e Mariupol. Fu liberata solo dopo aver registrato un video forzato in cui ringraziava le forze russe. Ne uscì provata, ma non domata. 🔗 Thesocialpost.it

