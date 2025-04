Agrigentonotizie.it - Vigneti rasi al suolo, lettera-appello agli agricoltori: "Abbattete il muro di paura, la mafia usa il silenzio per tenervi sotto controllo"

Lo aveva già detto. Manifestando preoccupazione sul nuovo andazzo, ossia sui danneggiamenti deiche non sono ancora carichi, ad AgrigentoNotizie aveva espresso timori per quello che verrà: "È un segnale! Hanno ricominciato da capo e in un periodo vuoto. Questo deve far riflettere". Adesso. 🔗 Agrigentonotizie.it