Videochiamata col Guatemala così padre e figlio si sono rivisti | Forse un dono di papa Francesco

papa Francesco aveva cercato di rincuorare Rubens Gardelli, l’imprenditore forlivese a cui nel luglio dell’anno precedente era stato sottratto il figlio Brando, portato dalla mamma in Guatemala. Disperato, Gardelli aveva scritto al Santo padre invocando il suo aiuto e dopo appena un mese Bergoglio gli aveva risposto in maniera accorata. Sabato si è compiuto quello che Rubens considera un piccolo miracolo: a quasi un anno dall’ultimo contatto con il piccolo, tre anni appena, padre e figlio hanno potuto abbracciarsi ‘con gli occhi’ nel corso di una Videochiamata. Un incrocio di teneri sguardi che ha permesso all’imprenditore di trasformare la disperazione in speranza.“Sabato ho rivisto il mio piccolo – dichiara trattenendo a fatica l’emozione –. Ilrestodelcarlino.it - Videochiamata col Guatemala, così padre e figlio si sono rivisti: “Forse un dono di papa Francesco” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Forlì, 29 aprile 2025 – “Nulla è impossibile a Dio”. Con queste parole nel febbraio del 2024aveva cercato di rincuorare Rubens Gardelli, l’imprenditore forlivese a cui nel luglio dell’anno precedente era stato sottratto ilBrando, portato dalla mamma in. Disperato, Gardelli aveva scritto al Santoinvocando il suo aiuto e dopo appena un mese Bergoglio gli aveva risposto in maniera accorata. Sabato si è compiuto quello che Rubens considera un piccolo miracolo: a quasi un anno dall’ultimo contatto con il piccolo, tre anni appena,hanno potuto abbracciarsi ‘con gli occhi’ nel corso di una. Un incrocio di teneri sguardi che ha permesso all’imprenditore di trasformare la disperazione in speranza.“Sabato ho rivisto il mio piccolo – dichiara trattenendo a fatica l’emozione –.

