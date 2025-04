VIDEO ‘Passi da gigante’ online la settima puntata | è tempo di correre… la StraBenevento

tempo di lettura: < 1 minuto "Passi da Gigante – road to StraBenevento". Un percorso targato Anteprima24 con un obiettivo ambizioso: scegliere un podista alle prime armi e accompagnarlo verso la corsa del primo maggio con un obiettivo ben preciso: completare i 10 km del percorso cittadino, magari in meno di sessanta minuti.Nella settima puntata, è ormai alle porte la gara, l'esame finale per il nostro Pasquale che dopo sacrifici, sudore, fatica, si appresta a percorrere la gara sannita più importante, la 10 km della StraBenevento.E allora eccoci sul percorso, analizzato tecnicamente dal coach Gennaro Varrella che dà a Pasquale i consigli per non farsi sorprendere da una conformazione della gara molto complessa. Rivedi qui la puntata 1Rivedi qui la puntata 2Rivedi qui la puntata 3Rivedi qui la puntata 4Rivedi qui la puntata 5Rivedi qui la puntata 6

VIDEO/ ‘Passi da gigante’, online la quarta puntata: Pasquale va già di corsa… - Tempo di lettura: < 1 minuto“Passi da Gigante – road to Strabenevento”. Un percorso targato Anteprima24 con un obiettivo ambizioso: scegliere un podista alle prime armi e accompagnarlo verso la corsa del primo maggio con un obiettivo ben preciso: completare i 10 km del percorso cittadino, magari in meno di sessanta minuti. Nella quarta puntata, Pasquale scende in campo, testando la propria condizione atletica seguendo un percorso cittadino accompagnato da due validi colleghi. 🔗anteprima24.it

VIDEO/ ‘Passi da gigante’, online la prima puntata: conosciamo il protagonista - Tempo di lettura: < 1 minuto“Passi da Gigante – road to Strabenevento”. Un percorso targato Anteprima24 con un obiettivo ambizioso: scegliere un podista alle prime armi e accompagnarlo verso la corsa del primo maggio con un obiettivo ben preciso: completare i 10 km del percorso cittadino, magari in meno di sessanta minuti. Un lavoro intenso per il protagonista di questa sfida che sarà affiancato da esperti del settore running per poter arrivare pronto all’appuntamento del giorno in cui i lavoratori riposano. 🔗anteprima24.it

VIDEO/ ‘Passi da gigante’, online la quinta puntata: la visita medico sportiva - Tempo di lettura: < 1 minuto“Passi da Gigante – road to Strabenevento”. Un percorso targato Anteprima24 con un obiettivo ambizioso: scegliere un podista alle prime armi e accompagnarlo verso la corsa del primo maggio con un obiettivo ben preciso: completare i 10 km del percorso cittadino, magari in meno di sessanta minuti. Nella quinta puntata, Pasquale si sottopone ad una attenta visita medico sportiva sostenuta con il dottore Franco De Cicco che alla fine rilascia il certificato di idoneità, obbligatorio per poter sostenere la prossima Strabenevento. 🔗anteprima24.it

