VIDEO Curling il folle tiro della vittoria di Stefania Constantini contro il Canada Telecronisti scioccati!

Stefania Constantini e Amos Mosaner vogliono continuare a sognare in grande e restano imbattuti dopo le prime cinque partite del round robin ai Campionati Mondiali 2025 di doppio misto. Sul ghiaccio di Fredericton la coppia azzurra si è inventata una rimonta clamorosa per battere anche il Canada padrone di casa, facendo un importante passo avanti verso la qualificazione ai playoff.I Campioni Olimpici in carica, tornati insieme proprio per questa rassegna iridata tre anni dopo la cavalcata trionfale di Pechino 2022, hanno collezionato la sedicesima vittoria consecutiva (dopo le undici in Cina) ribaltando una situazione che sembrava ormai compromessa sotto 2-5 a tre end dalla fine contro i temibili canadesi Jocelyn Peterman e Brett Gallant.L'Italia ha avuto il merito di crederci fino in fondo, pareggiando i conti sul 5-5 (con un doppio punto e poi con una mano rubata) prima dell'end conclusivo.

