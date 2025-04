VIDEO Avellino allenamento a porte aperte e brindisi con Anthemis

Avellino ha svolto oggi una seduta di allenamento a porte aperte davanti a cinquantina di tifosi accorsi per salutare la squadra in vista dell'ultima fatica stagionale: la sfida di Supercoppa contro il Padova, in programma sabato alle 19.L'atmosfera sugli spalti è quella tipica delle grandi occasioni. I cori si alternano ai sorrisi, il clima è disteso ma carico di orgoglio. La promozione in Serie B è ormai in archivio, ma la voglia di vivere ogni istante di questa stagione memorabile continua a tenere alta la partecipazione della piazza.Durante l'allenamento, caratterizzato da una semplice partitella utile a smaltire le fatiche della scorsa settimana, i tifosi hanno mostrato ancora una volta il proprio attaccamento.

