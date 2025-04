VIDEO Aggredito il titolare di un bar che aveva ammonito un ragazzo | denuncia social del deputato Borrelli

Entra nel bar e, mentre la moglie getta all'aria tutto ciò che trova alla cassa e sugli scaffali, lui prende a pugni il titolare mandandolo al tappeto e poi lo finisce a colpi di sedia. Immagini di una violenza inaudita che risalgono allo scorso 12 aprile. L'episodio sarebbe avvenuto a Capua, nel casertano. Secondo quanto raccontato da chi ha denunciato l'aggressione al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il titolare del caffè avrebbe ammonito un ragazzino che stava giocando a pallone all'esterno causano disagi alla clientela e per questo sarebbe stato oggetto della punizione dei genitori del ragazzo. Sembrerebbe, inoltre, che l'uomo che ha colpito violentemente l'esercente fosse da poco stato scarcerato. "Abbiamo segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine chiedendo se siano stati già presi provvedimenti contro gli aggressori"- dichiara Borrelli- "Qui lo Stato sembra sia del tutto assente ed impotente mentre a dettare legge sono i criminali e i violenti cha fanno valere le proprie ragioni, inesistenti, a suon di pugni, coltellate e pistolettate.

