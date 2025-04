VIDEO | Acqua idonea ma ufficialmente non potabile l' Asp non rassicura i messinesi | Abbiamo agito in deroga

VIDEO | Acqua idonea ma ufficialmente non potabile, l'Asp non rassicura i messinesi: "Abbiamo agito in deroga" - Un consiglio comunale che ha messo in luce la situazione relativa all'idoneità al consumo umano dei tre pozzi messinesi che immettono acqua nella condotta cittadina, unendosi agli altri serbatoi, ma che non ha rassicurato la cittadinanza in merito alla potabilità dell'intera risorsa idrica. A... 🔗messinatoday.it

Il consiglio di Chiara Ferragni quando la vostra vita va a rotoli: “Bevete tanta acqua” (VIDEO) - Chiara Ferragni ha dato un consiglio a tutti i suoi fan da seguire nel momento in cui la propria vita va a rotoli L'articolo Il consiglio di Chiara Ferragni quando la vostra vita va a rotoli: “Bevete tanta acqua” (VIDEO) proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Lollobrigida e il “caso acqua”: in un video sbugiarda le critiche strumentali - Una vera e propria rassegna stampa. Durante la quale il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha commentato i numerosi articoli usciti in questi giorni. In particolar modo, l'esponente di Fratelli d'Italia ha voluto stigmatizzare le critiche relative alla sua affermazione sulla pericolosità, per la nostra salute, nell'assumere un quantitativo eccessivo d'acqua. “Voglio mostrarvi come l'ipocrisia e la strumentalizzazione prevalgano, a volte, sulla corretta informazione. 🔗iltempo.it

