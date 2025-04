Vicenda terapie ABA per bambini autistici Marra | Asp e Occhiuto battano un colpo!

bambini con disturbo dello spettro autistico", è una presa di posizione netta quella del presidente del Consiglio. 🔗 Reggiotoday.it - Vicenda terapie ABA per bambini autistici, Marra: "Asp e Occhiuto battano un colpo!" "E’ una battaglia di civiltà, quella intrapresa dall’Associazione Il Volo delle Farfalle, ed io sono al loro fianco per affermare il diritto alla terapia e alla continuità percon disturbo dello spettro autistico", è una presa di posizione netta quella del presidente del Consiglio. 🔗 Reggiotoday.it

La mozione sull’autismo: "Terapie per i bambini a carico della Regione". Sì unanime del Pirellone - Il Consiglio regionale si è espresso. E lo ha fatto all’unanimità, inviando alla Giunta presieduta da Attilio Fontana un invito bipartisan a fare quello che è necessario fare per rispondere ad un bisogno avvertito dai genitori dei bambini nello spettro autistico e per evitare di dover continuamente istruire cause legali, rincorrere le sentenze dei tribunali e liquidare, di volta in volta, i risarcimenti del caso. 🔗ilgiorno.it

La mozione sull’autismo: "Regione aiuti le famiglie a pagare le terapie Aba" - Martedì in Consiglio regionale sarà discussa una mozione che si propone di affrontare un problema decisamente sentito in molte famiglie e di superare il paradosso che a questo problema si accompagna. Il problema è che il servizio sanitario non copre le spese che i genitori dei bambini nello spettro autistico si trovano a sostenere per consentire ai figli di beneficiare delle terapie e dei trattamenti utili proprio a convivere al meglio con l’autismo. 🔗ilgiorno.it

Terapie Aba escluse dai Lea: il sindaco Falcomatà denuncia l’inerzia dell’Asp reggina - "Sul delicato tema dell’assistenza alle famiglie con bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico, esprimiamo una forte preoccupazione per quanto sta accadendo nel territorio reggino dove l’associazione Il volo delle farfalle ha evidenziato il mancato inserimento, da parte dell’Asp... 🔗reggiotoday.it

