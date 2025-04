Vibo Valentia celebra il Primo Maggio tra impegno e festa | dibattito sul lavoro e grande evento in piazza

Vibo Valentia si prepara a vivere una giornata all'insegna dell'impegno civile e del divertimento in occasione del Primo Maggio, la festa dei lavoratori. L'appuntamento è per mercoledì 1° Maggio in piazza Martiri d'Ungheria, a partire dalle ore 17:00.Il momento centrale della manifestazione sarà il dibattito pubblico dal titolo "Uniti per un lavoro sicuro", un'occasione di riflessione sui temi del lavoro, della dignità e della sicurezza, con l'intervento di rappresentanti istituzionali e sindacali. Tra i relatori attesi figurano il sindaco Enzo Romeo, Enzo Scalese della CGIL Area vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Daniele Gualtieri della CISL Magna Graecia, e Pasquale Grandinetti della UIL. L'iniziativa mira a coinvolgere attivamente la cittadinanza su questioni centrali per il presente e il futuro del territorio.

