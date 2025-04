Viaggiatori ecologici Valentina disperata | Ci hanno rubato il camper Ma poi lo ritrovano

Viaggiatori ecologici" e dal 2019 Valentina La Cara ed Edoardo Manza raccontano sul loro canale Instagram la loro vita in giro per l'Italia a bordo di un camper, dopo aver lasciato il lavoro. Qualche giorno fa, durante una tappa a Torino, il loro mezzo è stato rubato e Valentina, in lacrime su Instagram, ha lanciato un appello per ritrovarlo. "Conoscete il nostro camper, l'avete visto. L'abbiamo lasciato incustodito sei giorni e ce l'hanno rubato", spiega Valentina. "Faccio questa storia piangendo perché non riesco a smettere: se lo vedete in giro o in vendita su qualche annuncio, per favore segnalatecelo".L'appello e il camper ritrovatoAppello che è servito: il camper dei Viaggiatori ecologici infatti è stato ritrovato. Ad annunciarlo gli stessi Valentina ed Edoardo con un post su Instagram.

Viaggiatori Ecologici, il grido disperato degli influencer: “Ci hanno rubato il nostro camper, la nostra casa” - La vita in viaggio per la sostenibilità Dal 2019, Valentina La Cara ed Edoardo Manza hanno scelto di lasciare i loro lavori per vivere un sogno: girare l’Italia a bordo del loro camper, promuovendo i valori della sostenibilità e ripulendo aree naturali. Conosciuti sui social come “Viaggiatori ecologici”, il loro mezzo non era solo un veicolo, ma una vera e propria casa su ruote, simbolo della loro missione. 🔗dayitalianews.com

Camper rubato: appello disperato dei "Viaggiatori ecologici" - (LaPresse) - Sono conosciuti sui social come “viaggiatori ecologici” e dal 2019 Valentina La Cara ed Edoardo Manza raccontano sul loro ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Rubato il camper ai “Viaggiatori ecologici”, il messaggio ai follower: “Diteci se lo vedete in giro” - Valentina La Cara ed Edoardo Manza hanno quasi 250mila follower nello spazio social in cui parlano della vita da camperisti ma anche di uno stile di vita più ... 🔗msn.com

Torino, rubato il camper dei @Viaggiatoriecologici. Valentina in lacrime: "Vi prego, aiutateci" - Il furto davanti alla piscina Lombardia spezza il sogno di Valentina La Cara ed Edoardo Manza. Il loro appello disperato sui social e la corsa contro il tempo per ritrovare la loro casa su ruote ... 🔗giornalelavoce.it