Viaggiano in auto carichi di armi | quattro arrestati a Torino Borgo Po

Torino, hanno arrestato quattro romeni di 23, 34, 37 e 37 anni poiché gravemente indiziati dei reati di detenzione abusiva di armi, ricettazione e porto d'armi illecito, tutti in concorso. Sono stati intercettati, nel corso.

Auto elettriche, con le nuove colonnine ultraveloci veicoli carichi in 15 minuti. Inaugurate sei postazioni - Dal 5 al 7 marzo, il Rimini Expo Centre ospiterà Key - The Energy Transition Expo, l'evento europeo di riferimento per le tecnologie, i servizi e le soluzioni integrate dedicate all’efficienza energetica e alle energie rinnovabili. L’evento rappresenta una vetrina privilegiata per l’accelerazione... 🔗riminitoday.it

Gli operai Stellantis di Torino: “Carri armati? No, grazie. Mirafiori si salva con le auto non con le armi” - “Carri armati? No, grazie. Mirafiori si salva con le auto non riconvertendola in armi”. A dirlo sono le operaie e gli operai di Mirafiori che venerdì mattina hanno partecipato alla protesta organizzata dagli europarlamentari del gruppo The Left di fronte alla porta due di Mirafiori. I lavoratori in cassa integrazione non pensano che il futuro dell’industria dell’auto passi per la riconversione verso il settore bellico come ipotizzato dal ministro Urso. 🔗ilfattoquotidiano.it

Incentivi per l’elettrico, strategia sulle batterie e competizione «ad armi pari» con la Cina: cosa c’è nella bozza del piano Ue per l’auto - Non c’è alcun ripensamento sulla transizione verso l’elettrico nel piano della Commissione europea per la crisi del settore automotive. Mercoledì 5 marzo l’esecutivo di Ursula von der Leyen presenterà il suo piano per rilanciare l’industria automobilistica europea, che si ritrova ad affrontare una crisi senza precedenti per via degli elevati costi dell’energia, l’agguerrita concorrenza cinese e la transizione dal motore endotermico ai veicoli a batteria. 🔗open.online

Viaggiano in auto carichi di armi: quattro arrestati a Torino Borgo Po - Nel corso dei controlli contro le rapine in villa. Una pistola è risultata rubata, non hanno saputo spiegare che cosa ne intendessero fare ... 🔗torinotoday.it

Armi ipersoniche, cosa sono e perché gli Usa le stanno sviluppando. «Viaggiano oltre 5 volte la velocità del suono e cambiano traiettoria» - Ma a rendere rivoluzionarie queste armi non è solo la velocità, bensì la loro capacità di manovra durante il volo, che le rende difficili da intercettare. Gli Stati Uniti lavorano su due ... 🔗ilmessaggero.it