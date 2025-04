Viaggi della speranza dal Pakistan verso l' Unione Europea e naufragi un arresto nel Torinese

della polizia di Torino ha arrestato, ad aprile 2025, un pachistano accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ricercato dall'autorità giudiziaria del proprio Paese d'origine, che ne ha chiesto l'estradizione. Due arresti analoghi sono stati eseguiti dalle. 🔗 Torinotoday.it - Viaggi della speranza dal Pakistan verso l'Unione Europea e naufragi, un arresto nel Torinese La squadra mobilepolizia di Torino ha arrestato, ad aprile 2025, un pachistano accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e ricercato dall'autorità giudiziaria del proprio Paese d'origine, che ne ha chiesto l'estradizione. Due arresti analoghi sono stati eseguiti dalle. 🔗 Torinotoday.it

Su altri siti se ne discute

Pasqua, boom di viaggi verso mete esotiche: +30%. Cresce il turismo "su misura" - Firenze, 10 aprile 2025 – Pasqua e ponti primaverili confermano la voglia di viaggiare degli italiani, che scelgono sempre più spesso mete esotiche e lontane, con un balzo fino al +30% di prenotazioni rispetto al 2024. A dirlo è Confartigianato Turismo Firenze, che segnala un forte interesse per destinazioni extraeuropee da parte dei viaggiatori, ma anche crescenti difficoltà per il settore incoming e per il turismo organizzato tradizionale. 🔗lanazione.it

I ?viaggi della speranza?? Sono costati 337 milioni ma uno su tre era evitabile - Nel 2023 la Puglia ha speso 337 milioni per le cure fuori regione ai propri cittadini. Si chiama tecnicamente mobilità passiva, o Dgr fuga, ma nella sostanza dei fatti si tratta di pazienti... 🔗quotidianodipuglia.it

Gesualdo (Fism): “Con nuove tecnologie addio a viaggi della speranza per i pazienti” - (Adnkronos) – "Stiamo vivendo una rivoluzione tecnologica. Grazie all'innovazione digitale oggi possiamo cambiare la presa in cura del paziente in particolare affetto da patologie cronico-degenerative e malattie rare. Inoltre, investiamo nel sistema sanitario nazionale 140 miliardi all'anno. Ecco, l'80% di questo budget è dedicato a pazienti con malattie cronico-degenerative. Perché ci costano molto? Perché sono […] 🔗periodicodaily.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Viaggi della speranza dal Pakistan verso l'Unione Europea e naufragi, un arresto nel Torinese; Traffico di migranti. Tre arresti; Brescia, arrestato un pakistano accusato di traffico di migranti e immigrazione clandestino / VIDEO; PAKISTAN - VATICANO Chiesa pakistana: papa Francesco ‘faro di speranza’ per l’umanità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Viaggi della speranza dal Pakistan verso l'Unione Europea e naufragi, un arresto nel Torinese - Nel corso dell’indagine è emerso il coinvolgimento degli arrestati nel traffico di migranti che, partiti dal Pakistan, venivano fatti transitare dalla Libia, sulla rotta del Mediterraneo centrale, per ... 🔗torinotoday.it

Chiesa pakistana: papa Francesco ‘faro di speranza’ per l’umanità - L’arcivescovo di Islamabad-Rawalpindi esprime il profondo dolore di cattolici e non del Paese. Il “coraggio” di portare “in prima linea” persone spesso “scartate&rd ... 🔗asianews.it