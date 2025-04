Via San Bernardino da metà maggio 150 nuovi parcheggi gratuiti all’ex Bonini

A metà di maggio, Bergamo avrà a disposizione un nuovo parcheggio di interscambio completamente gratuito nell'area dell'ex concessionaria Bonini, situata in via San Bernardino 149. La nuova area di sosta, che sarà aperta 24 ore su 24 e offrirà una capienza di circa 150 posti auto, si presenta come uno strumento fondamentale per migliorare la viabilità, in particolare per chi accede alla città da sud. Questa esigenza si fa particolarmente sentire in vista della chiusura totale e prolungata del sottopasso ferroviario di via San Bernardino, prevista per i lavori di potenziamento infrastrutturale realizzati da Rfi, che scatterà il 1° luglio prossimo protraendosi fino ai primi mesi del 2026. La realizzazione di questo parcheggio è stata resa possibile grazie alla concessione in comodato d'uso precario e gratuito di una porzione del piazzale da parte di Effebi Immobiliare s.

